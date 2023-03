Jak jste viděl základní část? Poměrně dlouho jsme hledali optimální sestavu. Mezisezonním odchodem Jirky Curneyho se rozpadla jedna lajna a rozhodli jsme se vytěžit kvalitu hráčů, kteří v té první lajně byli, pro nové vazby na více místech sestavy. To znamenalo, že jsme skládali tři nové formace. V zápasech jsme často nebyli dominantní s míčkem tak, jak jsme byli dříve zvyklí. Z toho vyplynulo, že jsme my všichni - hráči, já i celý realizační tým - museli najít trochu jiný způsob vedení utkání, museli jsme zápasy začít vnímat trochu jinak. Bylo i dost zápasů, ve kterých nám chyběla produktivita. Zbytečně jsme museli hrát o výsledek buď do koncovky, nebo jsme koncovku nezvládli.

V čem dalším vidíte rozdíly?

Do jisté míry nás ovlivnila i dominance Tatranu, který dokončil základní část bez ztráty bodu a nutno říct, že zaslouženě. Tatran je hladový po úspěchu, má výborné individuality jak v poli, tak v brankovišti. Na vlastním hřišti nám vzala body i posílená Bohemka - to jsou momenty, se kterými jsme se v minulých sezonách nemuseli potýkat. A bohužel dál řešíme zdravotní potíže některých hráčů - jsou to často věci dlouhodobějšího rázu, nebo se vracejí a vracejí.

Zmiňujete stoprocentní Tatran. Doma jste ho hned v úvodu sezony mohli porazit, po půlce zápasu to bylo 2:0.

Ano, tehdy jsme vedli, mohli jsme hru líp kontrolovat, ale už v tomto zápase nás Tatran v některých fázích začal přehrávat. Jeho stoupající forma nás pak zasáhla při dvou vzájemných zápasech venku - nejdřív v rámci poháru a pak v rámci ligy. Vůbec jsme nebyli rovnocenným soupeřem.

Když to sečteme, je z toho třetí místo, o dva body za druhými Vítkovicemi. Přemýšlíte nad tím, kde ty dva body zůstaly?

Zbytečně ztracených bodů bylo v této sezoně hodně, ale když tu otázku vztáhnu čistě k Vítkovicím a souboji o druhou příčku, tak mě mrzí náš vzájemný domácí zápas. V něm se o to druhé místo hrálo a my jsme to nezvládli. Prohráli jsme a tudíž jsme zaslouženě za Vítkovicemi. Moje myšlenky se vrací k tomu, co už jsem popisoval - hodně ztrát, které nebyly náhodné, nižší produktivita, menší dominance. A kdyby taková statistika existovala a dalo se porovat, kolik jsme udělali nevynucených chyb v této sezoně a těch dřívějších, nejspíš by vyšlo neuvěřitelně číslo.

V play-off budete útočit ze třetího místa. Jak tu pozici vnímáte?

Myslím si, že jsme během sezony postupně dobře přijali to, na co v ní máme a kudy si pro výsledek jít. Cítím, že se nám od Poháru mistrů povedlo dobře tým zaktivovat zevnitř, jdeme správnou cestou, panuje dobrá atmosféra a musíme si to všechno přenést do play-off. Obecně si myslím, že motivačně je lepší cokoliv dobývat, než obhajovat. A my v tuhle chvíli po základní části nejsme v situaci, kdy bychom museli něco obhajovat. Budeme dobývat! Považuju to i za vyústění té velké obměny našeho týmu v posledních letech. Už čtvrtfinále bude náročné a doufejme, že i další série nám pak ukáže, kteří hráči budou v průběhu play-off růst a táhnout nás za obhajobou. Bude to jiné než v předchozích letech, kdy jsme si mohli vybrat tu nejsnadnější cestu a do Superfinále jsme se dostali vždy přes ten čtvrtý, papírově nejslabší tým. O to víc se na toto play-off těšíme.

Čtvrtfinále začne v Boleslavi 11. a 12. března. Už přemýšlíte o výběru soupeře, který proběhne v úterý večer?

Kdo viděl naše vzájemné zápasy s týmy, které budou přicházet v úvahu, tomu je ten výběr asi jasný.