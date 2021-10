Tomšík: V šatně jsem klukům říkal, ať tu nulu nezakřiknou

Florbalovému brankovišti v Mladé Boleslavi vládne rukou pevnou a neochvějnou reprezentační gólman Lukáš Bauer. Za ním v letošní sezoně sbírají zkušenosti v týmu největšího superligového favorita dva osmnáctiletí mladíci – Dominik Hanuš a Ondřej Tomšík.

Právě druhý jmenovaný, který je čistokrevným odchovancem místního florbalu si před týdnem odbyl premiéru v nejvyšší české mužské soutěži. V dresu boleslavského celku byl u výhry nad outsiderem Hatrrick Brno 12:1. V první třetině dokonce kryl trestné střílení brněnského Sládečka. „Byl to jeho první start a jsem rád, že zápas zvládl. Hlavně v úvodu zápasu, kdy ještě nebylo rozhodnuto musel řešit několik složitých situací a chytil i nájezd,“ byl s výkonem svého svěřence spokojený kouč Petr Novotný. A jedním dechem dodal: „Samozřejmě potřebuje odchytat co nejvíc zápasů a já doufám, že jich letos bude co nejvíc.“

A jak si svou premiéru mezi muži užil samotný debutant? „Zápas jsem si užil hodně, kluci v obraně mi hodně pomohli. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, a to byl klíč k vítězství,“ hlásil gólman, který na zádech nosí číslo 31. Ten nakonec prožil vcelku pohodovou premiéru: „V desáté minutě jsme vedli 2:0, po první třetině dokonce 4:0, takže pak už jsme to mohli v pohodě dohrávat.“

Slovem se zmínil i o trestném střílení, které jel Sládeček za nerozhodného stavu. „Myslel jsem si původně, že půjde do forhendu, což ale nakonec nešel. Nějak mu to sjelo, a já se tam dokázal dostat nohou a trefilo mě to.“ V zápase samotném mohl dokonce Tomšík pomýšlet na čisté konto. O to ale přišel jediným gólem právě z hole Sládečka z kraje třetího dějství. „Kluci v šatně mi říkali, že to máme rozehrané na nulu, ale já jsem jim říkal, aby to nezakřikli. A hned na začátku třetí třetiny jsme inkasovali. Trochu mě to mrzí, ale ve florbale zase tolik nul nebývá,“ našel přeci jenom drobnou kaňku na vítězném zápase boleslavský mladíček.

O víkendu měla nejvyšší česká soutěž reprezentační přestávku, na níž naváže 9. superligové kolo, v pátek 22. října zamíří Boleslav do Otrokovic. V neděli 24. října pak nastoupí doma od 17 hodin proti České Lípě.