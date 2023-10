/ROZHOVOR/ Mladá Boleslav prožívá velmi úspěšný vstup do sezony. Za čtyři kola neztratila ani bod a už skórovala téměř šedesátkrát. Velkou měrou se na tom podílí jedna ze nejvýraznějších osobností celé Livesport Superligy Milan Tomašík, jenž na své konto nasbíral už 21 bodů. To činí průměrně 5,25 bodu na utkání a jedná se tak pravděpodobně o jeden z nejúspěšnějších individuálních výkonů v úvodních kolech nejvyšší soutěže, ne-li vůbec nejúspěšnější. Nejen o produktivitě hovoří 35letý útočník v následujícím rozhovoru.

Milan Tomašík zaznamenal za úvodní čtyři zápasy základní části neskutečných 21 bodů. | Foto: Miloš Moc/Předvýběr.CZ Florbal MB

Máte za sebou opravdu působivý start soutěže. Za čtyři kola jste dohromady nastříleli 57 branek. Co říkáte na tak skvělý úvod ročníku?

Je to super. Na sezonu jsme se připravovali už od začátku května a v červnu jsme začali s florbalovými tréninky. Náš koncept nastavený od trenérů je takový, že chceme hrát hodně útočný florbal ve vysokém tempu, což nám zatím v superlize vychází. S respektem ke všem soupeřům, se kterými jsme hráli, ale musím zmínit, že ty těžší zápasy, které nás více prověří, teprve přijdou.

Dá se říci, že vzhledem k tomu, že jste na čtyři zápasy nasbíral neskutečných 21 bodů, vám osobně nastavený styl hry hodně svědčí?

Může to tak vypadat (úsměv), ale řekl bych, že kromě toho jsou v tom i další okolnosti. Dali jsme hodně gólů, velmi produktivní je celá naše lajna. Prozatím nám to svědčí.

Video: Návrat k patnáctce. Tentokrát si ji odnesli Butchis

V těch jednadvaceti bodech se ukrývá další často nevídaný kousek. V posledním kole jste si připsal už třetí hattrick v řadě. Pamatujete si, kdy se vám něco podobného povedlo?

Nevím, jestli se mi to vůbec někdy povedlo a jestli se mi to vůbec někdy ještě povede (smích). Opravdu nevím. Musel bych hodně zapátrat v historii, ale maximálně se mi to mohlo podařit třeba v mladších či starších žácích. Ani tolik bodů jsem snad nikdy neměl. Buď je to pravěk, nebo se mi to ještě nikdy nestalo (smích).

Čemu vděčíte za to, že jste do ročníku vletěl v takové pohodě?

Musím se přiznat, že jsem neměl ani čas nad tím přemýšlet. Je za tím spousta různých vlivů. Třeba moje osobní nastavení, kdy už vím, že se potenciálně blíží konec mé kariéry, nový trenérský štáb či noví spoluhráči. Milan Tomašík zaznamenal za úvodní čtyři zápasy základní části neskutečných 21 bodů.Zdroj: Jakub MokrýNavíc jsme v létě dobře potrénovali, jsem zdravý, cítím se fyzicky dobře a i díky tomu se mi hraje lépe. Určitě za to může i pohoda v osobním životě. Mám od března rodinu a souhra všech těchto věcí mým výkonům napomáhá. Do šancí jsem se dostával vždycky a teď se mi více daří je proměňovat. Tento faktor je ale velmi proměnlivý a najednou vše může být pryč.

V aktuálním ročníku míříte za zajímavým milníkem, kterým je zisk 500 bodů v základní části. Před sezonou vám k němu chybělo 42 bodů. Za čtyři kola máte polovinu splněnou. Plánujete na tuto metu dosáhnout už v osmém kole?

Bylo by to moc fajn (smích). Ale jsem realista a vím, že prozatím je to „nesmysl” a nepůjde takovou potenci udržet celou dobu. Pokud se dostanu na 42 bodů za základní část, tak to bude dost solidní výsledek. Nechci rozhodně předbíhat. Je to stále ještě v nedohlednu a může nás nebo mě potkat celá řada věcí. Každopádně by bylo dobré pětistovku v této sezoně udělat.

Chceme hrát atraktivní, zábavný florbal, hlásí na startu superligy Joonas Naava

Sám jste zmiňoval, tak před sezonou k vám přišlo několik nových jmen. Jak si zvykáte s novými spoluhráči ve formaci? V útoku nastupujete s Adamem Delongem a mladíčkem Jakubem Vařechou.

Ze začátku jsme spolu vůbec nehráli. Pak nás trenér Joonas Naava zkusil dát dohromady na dvě třetiny v zápase s Bohemkou na ŠKO-ENERGO CUPu, dali jsme pár gólů a od té doby spolu fungujeme. Deli (Adam Delong, pozn. red.) je hotový hráč, který přišel z top týmu z Vítkovic a má zkušenosti z reprezentace. Domluvíme se spolu a zatím nám to klape. Vaři (Jakub Vařecha, pozn. red.) má na svůj mladý věk figuru „chlapa”, neprohrává souboje, má skvělý výběr místa, výborné zakončení a do lajny k nám perfektně zapadl. Chce se hodně učit. Je vidět, že informace od nás hltá, vstřebává je a pracuje s nimi, což je velmi důležité. Vzadu máme nové Šébu (Daniel Šebek, pozn. red.), který si na svou roli v naší lajně zvyká, ale je zkušený a popasoval se s tím skvěle, a Zakyho (Filip Zakonov, pozn. red.), se kterým jsem hrál poslední čtyři roky. Velmi rychle jsme se přizpůsobili a zvykli si na sebe, což je jen ku prospěchu.

Někdo by mohl namítnout, že jste v úvodu měli lehčí los, i když takový Liberec rozhodně nemá špatné výsledky. Teď vás čeká repríza posledního semifinále s Tatranem. I kvůli odvetě za uplynulý ročník u vás asi bude motivace hodně velká, že?

Dlouhodobě pracujeme s vizí, že chceme být úspěšní a vyhrávat jak v lize, tak i v poháru. V minulé sezoně nám to Tatran dvakrát zhatil. Neříkám, že jim máme co vracet, protože tato prohlášení nemám moc rád, ale víme, že jsou dobří, i když se jim třeba tolik nepovedl začátek ligy. Motivace proti takovému soupeři se hledá snáz, takže o ní nebude nouze.

Milan Tomašík zaznamenal za úvodní čtyři zápasy základní části neskutečných 21 bodů.Zdroj: Miloš Moc/Předvýběr.CZ Florbal MBVaše ambice jsou jasně vytyčené, navíc podpořené skvělým úvodem. Nebojíte se ale, že vás mohou takového výsledky uspokojit a mohli byste „usnout na vavřínech”?

Zatím z toho takový pocit nemám. Samozřejmě, víme, že kromě Liberce naši dosavadní soupeři nemají zatím tak dobré výsledky. Uvidíme po dalších kolech, ale od začátku do nás realizační tým vtlouká myšlenku, že každé utkání je důležité. O tom, že každý bod v základní části se počítá, jsme se několikrát přesvědčili. Máme sezonu rozdělenou do několika úseků, vrcholů, do nichž si stanovujeme cíle, které chceme splnit. Doufám, že k žádnému velkému polevení nedojde, ale je samozřejmě těžké udržet takovou nadstandardní výkonnost osm měsíců v kuse.

Zatím se vám skvěle daří i v přesilovkách. Dokázali jste využít všechny. Čím to je, že jste v nich tak silní?

Těžko říci. V přípravě jsme ku příkladu nedali z devíti přesilovek osm. Pár věcí jsme v rámci naší hry v početní převaze pozměnili a v prvním zápase se to najednou otočilo. Oproti minulé sezoně je s námi navíc Adam Delong, jinak hrajeme nějakou třetí sezonu pohromadě a vyhovíme se. Obecně nás zatím provází vysoká produktivita a s tím souvisí i přesilovky. Daří se nám proměňovat šance v celém utkání a tu herní pohodu si pak přenášíme i do situací pět na čtyři.

Už jsme se o tom bavili, ale na závěr si neodpustím ještě jednu otázku na toto téma. Co je pro vás v tomto ročníku největším cílem?

Všichni v šatně jsme se shodli, že mezi námi není nikdo, kdo by vyhrál za jeden rok superligu i pohár, takže by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo. Primární cíl je ale jasný a budeme všichni spokojení, pokud se nám povede vyhrát titul. Já sám osobně bych také rád ještě alespoň jednou zvedl nad hlavu pohár pro vítěze superligy předtím, než pověsím kariéru na hřebík.

Richard Wagner/Český florbal