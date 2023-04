Florbalisté Mladé Boleslavi jako první v sezoně porazili Střešovice a v semifinálové sérii vedou 1:0. Druhý zápas se hraje hned ve středu od 19 hodin v Řepích.

Milan Tomašík rozhodl v prodloužení první semifinálový zápas s Tatranem | Foto: Martin Flousek, Florbal Mladá Boleslav

Florbalisté střešovického Tatranu do úterního večera absolutně kralovali českému klubovému florbalu. V letošní sezoně totiž neprohráli jediné utkání a se šňůrou třiceti zápasů bez porážky vstupovali do úvodního semifinále proti Mladé Boleslavi s nálepkou favorita. Svého soupeře si navíc pro boj o finále sami možná trošku překvapivě vybrali.

A ten je dokázal v prvním zápase série dokonale zaskočit. Diváci u televizí i v hale viděli skvělý začátek hostů, kteří v páté minutě vedli po zásazích Grubera a Beneše 2:0. Tatran byl zaskočený, ale pomohl mu kontaktní gól Kúna těsně před odchodem do šaten.

Ve druhé třetině gól nepadl, Boleslav srdnatě bránila a vedení 2:1 držela až do 55. minuty, kdy srovnal Hanák.

Zápas šel do prodloužení, v jehož úvodu hosté přečkali oslabení a rozhodující úder si připravili na závěrečné vteřiny. Hemerka se rozběhl k nevídanému sólu, na jehož konci připravil míček před bránu Tomašíkovi, který trefou do odkryté sítě v čase 69:58 určil, že první bod v sérii patří Mladé Boleslavi. Pro Tomašíka to byl další šťastný moment, neboť začátkem týdne přivítal na světě dceru Miu.

V Praze se bude hrát i druhé utkání - středeční pokračování tentokrát hostí Sportovní centrum Řepy, kde Tatran obvykle hraje své domácí zápasy. Začátek je v 19 hodin. Do Mladé Boleslavi se série přesune na víkend 1. a 2. dubna. Sobotní začátek je ve 14 hodin, nedělní start v pět.

Tatran Střešovice - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 2:3 pp

Branky a nahrávky: 20. Kún (Meliš), 55. Hanák (M. Beneš) - 4. Gruber (Gašparík), 5. D. Beneš (Bína), 70. Tomašík (Hemerka). Rozhodčí: Furmánek, Šolc. Vyloučení: 0:1. Využití: 0:0. Diváci: 412. Stav série: 0:1.

Boleslav: Bauer - Zakonov, Suchánek, Hemerka, Gruber, Zoufalý, Punčochář - Gašparík, Tomašík, Natov - Sládek, Krebner, Šebek - Tokoš, Beneš, Bína.