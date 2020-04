Celoroční tvrdá práce vedení, trenérů a hráčů přišla najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, vniveč. Florbalisté Technology Mladá Boleslav si šli tvrdě za druhým mistrovským titulem. Nakonec však do všeho zasáhl nečekaný a dosud neznámý soupeř.

Generální manažer boleslavského florbalu Tomáš Pacák popisuje, jak rychle přišel konec sezony: „V týdnu předtím, než došlo na všechna omezení, jsme byli hodně ponoření do příprav premiéry filmu Made in Bolka a v ten moment jsme si ještě nepřipouštěli, že by mohl být problém s odehráním play-off. Úspěšně jsme měli za sebou první čtvrtfinálový víkend a až poté se spustila lavina opatření. Nejdřív se podle středečního rozhodnutí mělo hrát bez diváků – řešili jsme, jak by fungovaly zápasy v tomto režimu, zabývali jsme se například tím, že připravíme kvalitní videopřenos z domácího čtvrtfinále play-off juniorů. Ve čtvrtek už bylo jasné, že se hrát nebude, zrušil se i tréninkový program a v pátek navečer se dlouhodobé soutěže předčasně ukončily. Game over. Vidina titulu byla pryč.“

Technologové jej mohli získat i tak, Český florbal ale nakonec zvolil pouze udělení poháru pro vítěze základní části, oficiálního mistra letošní sezona nemá. Přitom třeba kolébka florbalu mistra vyhlásila. Švédský Falun slaví, i přesto, že ještě nebyla dohraná ani základní část. „Nebudu se tvářit, že tahle eventualita mě po různých přístupech u nás i v zahraničí nezajímala. Uvědomuju si, že z pohledu soutěžních řádů Českého florbalu, které nepočítají s těmito výjimečnými situacemi, to bylo komplikované. Ale titul bych samozřejmě chtěl. Býval bych stejně jako všichni ostatní věděl, že to není ten stejný titul, jako když si ho vybojujete na hřišti v Superfinále. Ten krásný pocit známe a není nic lepšího,“ přemítá nahlas šéf mladoboleslavského klubu.

V Boleslavi tak zůstaly prázdné pocity a rozdělaná práce. „Je to nevděčné vůči hráčům i trenérovi. Petr Novotný mohl být asi nejúspěšnější kouč-nováček napříč sporty. Vyhráli jsme špičkový mezinárodní turnaj, superligovou základní část, pohár a zbýval jen titul na konci výborně rozehraného play-off. Ale věřím, že Petr coby trenér bude mít těch mistrovských pokusů ještě mnoho a nebude čekat dlouho. Hráči odvedli hodně práce a za to jim upřímně děkuji,“ říká Tomáš Pacák.

Ten se ani v této situaci ale společně se svými kolegy rozhodně nenudí: „Penzum práce je v podstatě pořád stejné. Neřešíme organizaci turnajů, zápasů a dalších akcí, které teď nejsou, ale hned jsme věděli, že musíme vyřešit režim všech týmů. Kontinuální příprava musí pokračovat – tím spíš, že zůstává s otazníkem, zda mládežnické týmy v tomto složení nebudou moci odehrát alespoň některé z plánovaných neligových turnajů. Hlavní trenéři toto řeší a lidé z managementu se zabývají tím, co je potřeba odpracovat průběžně. Řeší se kádry týmů, personální věci, partnerské a finanční záležitosti, dodělávají se marketingové úkoly. Přes Skype už jsme společně strávili mnoho hodin.“

Sám také přemýšlí, co bude, až celá krize skončí. Nehrozí elitnímu florbalovému klubu do budoucna možný problém s financemi? „Tohle zatím nejde vyjádřit. Sledujeme, jak se k situaci staví sportovní kluby s daleko většími příjmy i výdaji. Zatím nemám signály, že by se něco mělo v brzké době měnit, ale teď zároveň nikdo neví, jaká bude situace za měsíc. Pokud by se vše vyvíjelo podle optimistických scénářů, věřím, že dopady nebudou dramatické. Ale to je především víra. Před měsícem jsem to taky viděl jinak než teď. Každopádně jsme se už bavili s některými našimi partnery a dostali jsme příslib, že nás na holičkách nenechají,“ věří Pacák.