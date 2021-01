Boleslavský tým mezi jihoměstskými paneláky v Praze neměl ten nejlepší úvod. Ve druhém střídání smolně inkasoval, po srovnání Tadeáše Chrousta musel znovu dotahovat, tentokrát po obdržené brance v oslabení – 2:1.

Pak ale mužstvo vedené trenérem Petrem Novotným ukázalo, že dokáže být nebezpečné též v menším počtu hráčů na hřišti. Natov ve čtyřech srovnal, což byla mimochodem už šestá boleslavská branka v oslabení v sezoně.

Tadeáš Chroust po hezké souhře svého útoku skóroval zkraje druhé třetiny podruhé a od té chvíle už měla zápas v moci Boleslav. Bína po výběhu z rohu zvýšil na 4:2, po něm měl dvakrát gólové slovo Šebek (5:2 a 6:2), a když Suchánek v 52. minutě přidal sedmou boleslavskou trefu, domácí okamžitě reagovali oddechovým časem a hrou v šesti bez brankáře. Vytěžili ale jen Majerovu trefu zblízka.

V závěru byl faulován Zakonov a v početní výhodě Curney završil skóre na 8:3 pro Boleslav a zároveň jako první florbalista v historii základní části české ligy zaokrouhlil počet gólů na 400.

Boleslavský florbalista Tadeáš Chroust zhodnotil po utkání klíčovou pasáž hry ve druhé třetině, kdy jeho tým otočil razantně skóre: „Vycházelo to z celého zápasu. Hodně jsme si věřili a domácí jsme nepodcenili. Šli jsme do zápasu naplno a teprve až ve druhé třetině jsme dokázali proměnit své šance. Gólman Chodova zachytal. Z toho minima, co jsme měli, jsme nakonec proměnili dost šancí.“

Dvougólový střelec okomentoval i spolupráci se svým bratrem Tomášem ve třetí lajně. „Úkoly od prvních dvou lajn máme odlišné, ale jsme s tím v pohodě. Vyhovuje nám to a jsme spokojení,“ ujistil Chroust a pokračoval: „Je mi celkem jedno, koho mám na centru. Vyhovíme si. Honzu Řehoře znám dvanáct let, už jsme spolu něco odehráli. S bráchou to samé. Zavzpomínali jsme na staré dobré časy.“

Mladá Boleslav má po úterku 49 bodů stejně jako vedoucí Vítkovice a v sobotu si zahraje na jejich hřišti o průběžné první místo v tabulce.

FAT PIPE Florbal Chodov - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 2. Majer (Maxa), 12. Sýkora (M. Podhráský), 57. Majer (Ondrušek) - 8. Tad. Chroust, 19. Natov, 25. Tad. Chroust (Zoufalý), 32. Bína (Curney), 33. Šebek (Tokoš), 47. Šebek (Tokoš), 60. Curney (Bína). Rozhodčí: Nábělek, Štengl. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Bauer - Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Komárek, Řehoř - Bína, Curney, Natov - Tokoš, Tomašík, Šebek - Tom. Chroust, Zoufalý, Tad. Chroust.