Byť hosté dostali sobotní úvodní zápas série až do prodloužení, v němž nakonec slavila Boleslav, i tak byli domácí i ve druhém zápase favoritem. Sparta se ale papírovým předpokladům vzepřela a do Prahy se po jejich výhře 7:6 bude série o následujícím víkendu stěhovat za stavu 1:1 na zápasy.

Pro vývoj druhého semifinále byla důležitá druhá desetiminutovka druhé třetiny a následně i úvod té třetí. Domácí se totiž nejprve po obratu z 1:2 dostali do vedení 3:2, jenže Sparta ještě do zmíněné pauzy otočila, když Čermák skóroval na 4:3 v čase 39:55.

Boleslav má první bod. V prodloužení ho trefil Pěnička

A ještě v horší situaci bylo boleslavské mužstvo brzy po návratu ze šatny, protože Juha s Pažákem v rozmezí dvou minut navýšili na 6:3 pro Pražany.

Po Pěničkově snížení odpověděl na druhé straně Ujhelyi a bylo to 7:4 pro Spartu.

Domácí pak zmáčkli svého soupeře, Bína s Curneyem korigovali na 6:7 a stále zbývalo lehce přes pět minut do konce základní hrací doby. Šance byly, Boleslav zkoušela i závěrečnou hru bez brankáře, ale vyrovnat už nedokázala. Proto si nedělní bod připisuje Sparta a stav semifinálové série je vyrovnaný 1:1.

Pokračovat se bude v sobotu 26. a v neděli 27. března v pražské UNYP Areně. Podle aktuálního plánu by se mělo hrát v sobotu od 19.30 a v neděli od 18.30 hodin.

Jelikož se hraje na čtyři výhry, jisté už je i to, že se série vrátí do Mladé Boleslavi, a to pravděpodobně v úterý 29. března.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav - Acema Sparta Praha 6:7

Branky a nahrávky: 22. Gruber (Curney), 31. Curney, 34. Pěnička (Gruber), 45. Pěnička (Bína), 52. Bína, 55. Curney (Hemerka) - 17. Hurt (Bartoš), 29. Juha (Kolstrunk), 37. Kareš (Zeman), 40. Čermák (Pažák), 42. Juha (Pruner), 47. Ujhelyi (Křenek). Rozhodčí: Both, Černín. Bez vyloučení. Diváků: 430. Stav série: 1:1.

Boleslav: Bauer - Hemerka, Gruber, Zakonov, Suchánek, Fořt, Punčochář - Bína, Curney, Pěnička - Beneš, Tomašík, Šebek - Koláčný, Zoufalý, Chroust.