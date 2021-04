Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav se v semifinále play-off Livesport Superligy utká s FAT PIPE Florbal Chodov. Svého soupeře si zvolil v pátečním dopoledním výběru soupeřů. Mladoboleslavští měli coby vítězové základní části právo volby mezi Spartou a Chodovem, tedy dvěma hůře umístěnými semifinalisty dle pořadí dlouhodobé fáze.

Florbalisté Mladé Boleslavi vyzvou v semifinále Chodov. | Foto: Štěpán Tomš

Do výběru semifinálového soupeře byl zapojený celý mladoboleslavský tým a jeho hlavní trenér Petr Novotný otevřeně přiznává: “Preference hráčů nebyly úplně jednoznačné. Především ale od většiny zaznívalo, že necítí, že by jedna cesta byla lehčí než ta druhá. Myslím, že jsme byli při volbě semifinálového soupeře poprvé v situaci, kdy týmy na výběr jsou výkonnostně velmi vyrovnané. Ostatně to dokazuje i základní část, v níž Chodov získal stejně bodů jako Sparta.”