Boleslav naposledy hrála 8. října s Libercem. Byl to teprve její třetí zápas v této sezoně, a nadlouho to byl i zápas poslední. Až nyní, po více než měsíci, se věci zase daly do pohybu. Tým kouče Petra Novotného už týden pilně trénuje a ladí formu na pondělní restart proti nedaleké Lípě.

Ve čtvrtek hráči absolvovali střelecký trénink, v pátek je čekala dřina v posilovně a předzápasovou přípravu završí nedělní herní trénink. S tím bude spojeno i testování hráčů. V pondělí večer potom přijde konečně na řadu i samotné utkání.

„Přeji si, abychom nastoupili v co nejkompletnější sestavě a abychom měli to správné nastavení, že se na florbal těšíme. Věřím, že když to splníme, tak to bude dobré utkání. Je to zápas v domácím prostředí, chceme ho stoprocentně vyhrát a chceme odejít s dobrým pocitem z předvedené hry,“ říká trenér středočeského mužstva.

Ten už v Boleslavi přivítal navrátilce ze Švédska. Po hostování v Dalenu se k týmu opět připojili Jakub Bína, Jakub Gruber, Filip Zakonov a mladíčci Marek Korych a Jan Zoufalý.

Větší rozehranost je na nich při tréninku znát. „Je vidět, že na té hokejce teď byli a věnovali se florbalu. Ani bych neřekl, že oni jsou o tolik lepší, spíš zbytek týmu potřebuje ještě čas, aby se rozehrál,“ hodnotí Novotný a dodává: „Určitě je příjemné, že se vrátili, že jsme zase komplet. Možná díky tomu budou teď na hřišti i trochu sebevědomější.“

Zbytek jeho mančaftu musel během posledních týdnů trénovat převážně individuálně. Dokud to šlo, tak Boleslav pokračovala alespoň v povolených skupinkách po šesti lidech, pak ale přišla na řadu tvrdší opatření a přísně individuální režim.

Ten je podle šéfa boleslavské střídačky krajně nešťastný. „Myslím, že to hráčům hrozně ubližuje. Doma můžete dělat, co chcete, ale ta hala a ten sport samotný je tolik specifické prostředí, že to vůbec nejde nahrazovat. Možná se tomu dá přiblížit v úrovni zatížení, ale ne tomu sportu jako takovému,“ říká upřímně.

Problematický byl i návrat do větší tréninkové zátěže. „Najít balanc mezi tím, aby se začalo trénovat a zároveň zůstali hráči zdraví, je strašně těžké. Je to nepříjemná věc,“ popisuje Petr Novotný a dodává, že jeho tým si z tohoto přechodu z individuálních do týmových jednotek odnesl několik šrámů a zranění.

Stejně jako všichni fanoušci tak už i samotní florbalisté vyhlíží návrat ostrého soutěžního programu. „Cítím, že za poslední půlrok už bylo toho trénování bez odměny v podobě zápasů strašně moc, už zase potřebujeme hrát. Tým už potřebuje ten zápas, aby trénování zase dostalo nějaký smysl,“ uzavírá Petr Novotný.