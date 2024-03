Mladoboleslavští florbalisté se rozloučili se základní částí. A Českou Lípu rozhodně nešetřili, na severu Čech vyhráli 14:6. Nyní už vyhlížejí play-off, do kterého jdou ze druhého místa.

Superliga, florbal: Česká Lípa - Mladá Boleslav 6:14. | Foto: Jiří Čejka

O osudu utkání se rozhodlo v samotném úvodu. Po deseti minutách velký favorit vedl 4:0, po dvou třetinách 11:1…

„Jsme spokojeni s prvními dvěma třetinami - dělali jsme v nich to, co jsme chtěli a šli jsme si po třech bodech, pro které jsme do České Lípy přijeli. Chtěli jsme dát také přes 300 gólů, což se nám podařilo. Je to historický milník, na který můžeme být pyšní. Teď nás čeká play-off a moc se na něj těšíme,“ řekl hlavní trenér Předvýběr.CZ Joonas Naava, jehož tým v 26 kolech nasázel nakonec 304 branek.

Kvíz: Výměna trenéra i kapitána. Jak pozorně jste sledovali sezonu bruslařů?

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Česká Lípa je doma nebezpečná a chtěli jsme si dát pozor na začátek. To se nám povedlo a zároveň to rozhodlo zápas. Na play-off se těšíme. Celou sezonu tvrdě makáme a doufám, že teď to zúročíme,“ doplnil útočník Adam Delong.

Zatímco na soupeře ve čtvrtfinále si Bolka jako jeden z šesti přímo postupujích celků počká, termíny pro své úvodní zápasy ve vyřazovací části už zná. V Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi se první odehraje v úterý 12. března a druhý hned o den později.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – Předvýběr.CZ Florbal MB 6:14 (1:6, 0:5, 5:3)

Branky: 12. Trčka, 43. Pekárek, 48. Pekárek, 56. Slaný, 57. Štěrba, 60. Slaný – 2. Besta, 6. Šebek, 7. Bína, 9. Delong, 16. Delong, 18. Delong, 26. Vařecha, 28. Delong, 32. Bína, 35. Feigl, 39. Zoufalý, 49. Beneš, 52. Beneš, 54. Gruber.

Rozhodčí: Kostinek – Reichelt. Vyloučení: 2:3, navíc Punčochář (BOL) trest do konce utkání + 4min. Využití: 1:2. Diváků: 411. Zásahy brankářů: Jukl 19 – Bauer 18.

Tabulka Superligy po základní části ZDE!