Do branky Boleslavi se po pátečním volnu vrátil reprezentační brankář Bauer. A v první třetině sledoval většinu času přes celé hřiště dobývání svých spoluhráčů, kteří zasypali českolipskou bránu spoustou pokusů a domácí maskovaný muž Dvořák potvrzoval, že z minulých kol je dobře rozchytaný. V prvních dvaceti minutách nestačil jen na ránu Curneyho. Zápas byl hodně neurovnaný, rozhodčí udělili devět dvouminutových trestů a nařídili tři trestná střílení. Mimochodem, na góly v početní výhodě i z nájezdů to bylo fifty-fifty, přesněji 1:1 a 1:1.

Divočina, bitka na závěr a zloba Boleslavských: Neprohráli jsme naší vinou

V rovnoměrném počtu hráčů měla Bolka navrch, statistici napočítali dohromady 37 hostujících pokusů, což je nadprůměrné číslo. Několikrát cinkla také tyčka. Za klíčovou můžeme označit druhou třetinu, v niž se nejprve Českolipští během 25 vteřin dotáhli z 0:2 na 2:2, načež Boleslav do pauzy odskočila zase na 5:2. Nakonec si odvezla tři body za finální skóre 9:5.

Příští víkend bude obhájci titulu do hry nepůjdou. Venkovní zápas na Spartě si odložili na 25. ledna kvůli původně plánované cestě do Švýcarska na Pohár mistrů, který byl později zrušen. Budou tedy mít prostor intenzivněji trénovat. Zbývají čtyři kola do konce základní části. Manko na vedoucí Střešovice zůstává dvoubodové, týmy ještě čeká vzájemný zápas v Praze.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 5:9

Branky a nahrávky: 26. Slaný (Kopič), 26. Dzierža (Staněk), 44. Tichý, 55. Kopič (Ekl), 58. Kopič (Krajcigr) - 7. Curney (Pěnička), 25. Bína (Curney), 28. Pěnička (Suchánek), 30. Šebek (Suchánek), 35. Tomašík, 43. Curney, 47. Chroust (Zoufalý), 57. Tokoš (Tomašík), 60. Tomašík (Tokoš). Rozhodčí: Sýkora, Dolanský. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 123.