Boleslavský odchovanec mířil do Švýcarska původně na jednu sezonu. V květnu 2020 se mu v mateřském klubu měla rozběhnout nová víceletá smlouva. Ale člověk míní a florbalový život mění. Situaci vysvětluje generální manažer Tomáš Pacák:

“Pepovi se ve druhé nejvyšší soutěži dařilo, jeho tým aspiroval na postup. Během února mě Pepa požádal, zda by bylo reálné změnit naši dohodu, aby mohl ve Švýcarsku zůstat. Vzhledem k tomu, že on i jeho nový klub UHC Thun se k existujícím závazkům postavili přijatelným způsobem, mohli jsme i my Pepovi opět vyjít vstříc. Jeho švýcarské plány jsou dlouhodobější, proto jsme se domluvili na klasickém přestupu.”

“Rok ve Švýcarsku mi ukázal, že bych chtěl v zemi zůstat déle a zároveň se mi naskytla možnost působit v nejvyšší soutěži. Děkuju Tomášovi za vstřícnost a ochotu tuto variantu řešit. Klukům v Bolce budu dál držet palce,” vzkazuje šestadvacetiletý Pluhař.

V nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav nastupoval od sezony 2010/2011. Předtím prošel mládežnickými družstvy klubu. “Za těch mnoho let jsme toho společně dost prožili, hezké vzpomínky zůstávají a já věřím, že to není definitivní loučení. Za klub i osobně přeji Pepovi hodně štěstí a úspěchů v novém působišti,” dodává Pacák.

Mimochodem, Pluhařovým přestupem zůstane boleslavská stopa ve švýcarském Thunu, protože v minulé sezoně v klubu úspěšně působil Jan Řehoř.