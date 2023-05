Nástupce Petra Novotného na pozici hlavního trenéra superligového týmu bude brzy oficiálně představen.

Petr Novotný opouští lavičku Mladé Boleslavi | Foto: Florbal Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Nejúspěšnější trenér v dosavadní historii florbalové Bolky opouští její lavičku. Petr Novotný po čtyřech letech ukončil své působení u superligového týmu, jeho nástupce bude brzy oficiálně představen. Novotný v hierarchii klubu zůstává jako šéftrenér klubu a obchodní manažer zodpovědný za Made in Bolka Shop.

Novotný - mimochodem vyhlášený nejlepším trenérem v anketách Mladoboleslavský sportovec roku a Sportovec Středočeského kraje pro rok 2022 - se po čtyřech letech rozhodl skončit u superligového týmu Bolky.

„Máme za sebou roky, které nám přinesly spoustu radosti. Byla to jednoznačně nejúspěšnější éra boleslavského florbalu, ve které jsme získali tři první místa v lize, bohužel to první bylo bez udělení mistrovského titulu kvůli covidu. Respektuji Petrovo rozhodnutí a zároveň ho považuji za správné. Trenérská práce je extrémně těžká, emocionálně náročná, tím spíš v našem prostředí. Petr odvedl mimořádnou práci. Jsem přesvědčený, že být takovou dobu stěžejním člověkem a primárním rozhodovatelem o týmových záležitostech má své časové omezení a čtyři roky jsou limit. Mimochodem, to jsme poznali i v minulosti. Petrovy výsledky hovoří samy za sebe. Není moc jiných lidí v českém florbale, kteří by odložili florbalku jako hráči a okamžitě sbírali superligové tituly jako trenéři. Petr samozřejmě zůstává naším stěžejním člověkem v řízení sportovního procesu. Intenzivně řešíme spoustu projektů, které pomůžou boleslavskému florbalu a potažmo i celému boleslavskému sportu,“ řekl generální manažer Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav Tomáš Pacák.

„V průběhu poslední sezony jsem vycítil, že potřebuju udělat trochu krok stranou. O důvodech hodně přemýšlím, stále přicházím na nové a nové. Jedním z nich je určitě to, že jsem byl v roli trenéra „jen“ čtyři roky, ale součástí týmu jsem byl velmi dlouho už předtím a to prostředí - ať jste hráč nebo trenér - je hodně specifické. Jako hráče i trenéra mě to dost pohlcovalo. Možná to tak nepůsobilo navenek, ale vnitřně jsem ty čtyři roky hodně intenzivně prožíval. Taky se během posledních čtyř let změnil můj život - mám velkou rodinu. Vzpomínám si, že už když u nás končil Honza Pazdera, říkali jsme si s Tomášem Pacákem, že moje angažmá nebude trvat věčně, je potřeba na to být připraven a čtyři roky mohou být tím maximem. To se teď ukázalo jako pravda. Jsem rád, že Tom tohle chápe. Hodně silné pro mě byly všechny týmové úspěchy - důležité zápasy v základní části, vyhrané série v play-off, finálová utkání. Ať jste jakkoliv dominantní, dosáhnout na tituly není nikdy jednoduché. Vážím si toho. Samozřejmě hodně přemýšlím o tom, kudy vést moje trenérství, ve kterém chci určitě pokračovat. Dokud jsem byl hráč, měl jsem představu, že si jako trenér chci projít víc úrovní - jak výkonnostních, tak věkových. Myslím, že teď je ta správná chvíle, kdy s tím začít. Moc se na to těším,” řekl trenér dvojnásobných mladoboleslavských šampionů Petr Novotný.

