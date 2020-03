Kvůli pandemii koronaviru byla po prvních čtvrtfinálových zápasech zastavena i florbalová Superliga. Boleslav oba duely proti Vinohradům vyhrála drtivě 13:3, kýžený postup do dalších bojů o titul jí ale upřelo předčasné ukončení sezony.

V její základní části Bolka získala 74 ze 78 možných bodů, což je nový rekord, a získala i Pohár českého florbalu. Mistrovský sen se ale rozplynul. „Myslím, že hráči si na titul věřili,“ říká trenér Technologů Petr Novotný, pro něhož to byl premiérový ročník v roli kouče.

Trenérem jste se stal v létě, jaký byl ten přerod z hráče na kouče?

Bylo to hrozně rychlé, na druhou stranu jsem o tom mohl přemýšlet už třeba čtvrt roku před koncem minulé sezony, takže některé věci už jsem v hlavě plánoval. Samozřejmě ten začátek pro mě byl náročný emočně, hodně jsem to prožíval, až během sezony jsem byl schopný se během zápasů trochu zklidnit. Byla spousta nejistoty v rozhodování ohledně nějakých věcí, když to bylo poprvé. Díky tomu, že to bylo takhle rychlé, šel ten můj trenérský rozvoj strašně rychle.

Chybí vám aktivní hraní?

Chybí mi to. Snažím se občas si jít zacvičit nebo zahrát za veterány, ale určitě mi ta role hráče chybí. Vím ale, že zdravotně to už na to nebylo, už to bylo spíš trápení. Hlava by chtěla, tělo už ne.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Byla tam spousta dobrých věcí. Samozřejmě některé výkony byly slabší, některé silnější. Jako tým jsme tu sezonu, která skončila předčasně, zvládli dobře. Myslím, že výsledkově se nám dařilo. Nejvíc mě mrzí, že jsme nezjistili, kam až náš výkon v těch nejtěžších bojích může jít. V některých zápasech jsme si museli sáhnout až na dno, ale tlak play off je přeci jen velký. Mrzí mě, že jsem nepoznal, co ten tým v sobě ještě může skrývat, jaké výkony ještě mohl předvést. Mrzí mě, že se to stalo přesně před vyvrcholením sezony, před semifinále, které je pro nás klíčové, co se úspěchu nebo neúspěchu týče.

Nastal vůbec v průběhu sezony nějaký slabší moment?

Nenazýval bych to přímo krizí, tu si představuji jako několikatýdenní záležitost. Měli jsme samozřejmě nějaké slabší ani ne tak zápasy, jako spíš třetiny, které nás kolikrát mohly stát výsledek. V zápase s Chodovem nás to i výsledek stálo, první třetinu jsme prohráli 0:4 a už jsme to nestihli otočit. Pár výpadků v určitých částech zápasů tam bylo, ale krize jako taková nás nepostihla, to bych neřekl.

Mrzí ta jediná prohra z Chodova? Mohli jste základní částí projít bez porážky…

Mě to nemrzí. Myslím, že porážka na Chodově v základní části nám vlastně pomohla v tom pohárovém semifinále s Chodovem. Byl to určitě důležitější zápas, který jsme u nich zvládli. Možná, kdybychom tam v tom zápase základní části vyhráli, tak bychom do toho pohárového zápasu nešli tak zodpovědně. Nemrzí mě to, na tyhle statistiky moc nejsem. Určitě nám to na nějakou dobu zase dodalo pokoru, které je vždycky potřeba.

Věřili jste si na titul?

To je složité… Myslím, že hráči si na to věřili, já jsem v tomhle byl opatrnější. Zažil jsem pár těch superfinálových zápasů a vím, že tam stačí zaváhat někde v nějaké desetiminutovce a už se to těžko dohání. Věřil jsem, že bychom tím, jak jsme se prezentovali, neměli chybět v superfinále. To jsem si i před sezonou stanovil jako cíl, že chci zvládnout to semifinále, které by určitě bylo těžké. Věřím, že jsme měli dostatečně zkušený kádr na to, aby i to superfinále kluci zvládli. Takže hráči si na titul věřili, můj cíl byl zvládnout to semifinále, takhle bych to řekl.

Co říkáte na současnou situaci a co vůbec děláte?

Je to nešťastné. Samozřejmě je důležité, abychom tuhle krizi co nejdřív přečkali. Myslím, že nikdo není šťastný, když je zavřený doma. Především sportovci, ale i ostatní, pro lidi je to hrozná situace. Pro mě je to ale zase čas trochu rekapitulovat, plánovat. To je ale trochu složitější, nevíme, co vůbec v létě stihneme. Teď jsme se začali připravovat individuálně. Já se v těch dnech, které jsou teď trochu volnější, snažím nějakým způsobem plánovat složení kádru, plánovat přípravu a něco i do sezony, jak bychom chtěli tu hru zase trochu posouvat. To je teď moje náplň. Snažím se chodit si zacvičit, abych se z toho úplně nezbláznil. Jinak jsem teď po docela dlouhé době, kdy se mi narodila dcera, s ní doma. To je taková příjemní změna.

Hráči tedy dostali nějaké individuální plány, nemají volno?

Měli volno vlastně do minulého pondělí. To jsme nic neiniciovali. Vím ale, že kluci jsou zvyklí trénovat, takže spousta z nich se hýbala a trénovala samostatně, jak měli chuť. Od pondělka jsme tomu dali nějaký řád. Máme tři až čtyři jednotky týdně plus nějaké fyzio. Není to nějaká velká zátěž, je to o tom, abychom nevstupovali do přípravy úplně od začátku. Nevíme ale, kdy to bude, jestli za měsíc, za dva… Jde o to, abychom pak měli na čem stavět, protože když už je víc jak měsíc nějaké pauzy, tak hráči zbytečně ztrácí výkonnost a zbytečně dlouho trvá, než se do toho zase dostanou.

Jak to vypadá se skladbou týmu pro příští rok?

Zatím to nevypadá na nějaké velké změny. Myslím, že kádr v minulé sezoně byl hodně úzký, i když jsme se snažili zapojovat mladší hráče, jak v přípravě, tak i během sezony. Bylo to složité, byli hodně nezkušení, hodně mladí, ale myslím, že za ten rok s námi strávili hodně tréninků, hodně akcí. Pro tenhle rok budu chtít mít ten kádr širší, a to především o tyhle mladíky. V kádru se toho moc nezmění, asi skoro nic, ale určitě do něj přibude dost mladých hráčů. Takhle to vidím, a tak by to mělo dopadnout, když do toho nevstoupí nějaká vyšší moc.