Veliká bitva, spousta emocí. Střetnutí Boleslavi a Chodova potvrdilo očekávání, byla to florbalová podívaná nejvyšší úrovně. Padlo neobvykle hodně trestů, naopak málo branek. To už je ale v duelech těchto dvou týmů v poslední době běžné – poměrem 4:3 skončil zápas potřetí z posledních čtyř příležitostí.

Zápas florbalové superligy: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav – FAT PIPE Florbal Chodov 4:3 po nájezdech. | Foto: Štěpán Tomš/Florbal MB

„Přišlo mi to trochu nervózní, zároveň Chodov byl velmi dobře připravený. Defacto hráli to, co jsme očekávali, přesto jsme se těžko dostávali do brankových příležitostí. To zapříčinilo, že zápas byl vyrovnaný až do konce,“ řekl k průběhu utkání domácí brankář Lukáš Bauer.