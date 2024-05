Loučení po jedenácti letech. Bína si chce florbal užívat z více stránek

Po jízdě až do finále play-off florbalové Livesport superligy dozná kádr Mladé Boleslavi na příští ročník změn. Jednou je odchod Jakuba Bíny do České Lípy. Do okresního města na severu Čech zamířil v rámci tříleté spolupráce.

Česká Lípa hlásí posilu, na sever Čech přichází Jakub Bína z Mladé Boleslavi. | Foto: FBC 4CLEAN Česká Lípa