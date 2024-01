V pondělní sledované dohrávce Livesport superligy florbalistů se Mladá Boleslav střetla s Vítkovicemi a zaznamenala výraznou výhru 10:4. Zápas měl klíčový vliv na rozložení sil v čele tabulky, kde Středočeši překonali svého rivala a bodově dotáhli Střešovice. Hvězdou utkání se stal Jiří Besta, odchovanec Vítkovic, který nyní obléká dres Boleslavi, si připsal hattrick.

Forbalisté Předvýběr.CZ Mladá Boleslav v souboji o čelo superligové tabulky přehráli 1. SC TEMPISH Vítkovice 10:4. | Foto: Miloš Moc

„Byl to specifický zápas, jelikož jsem hrál proti klubu, který mě vychoval, takže to bylo něco trošku jiného, ale snažil jsem se na to moc nemyslet,“ řekl v utkání třígólový obránce Jiří Besta. „Jsem rád, že se nám daří dávat mnoho branek. Chybí nám ještě několik zápasů a my ve všech musíme bodovat.“

Podle trenéra Joonase Naavy nebylo utkání zdaleka tak lehké, jak by se z výsledku mohlo zdát. „Statistiky dnes byly velmi v náš prospěch, ale já jsem stále ze hry cítil napětí. Brankář Lukáš Bauer nás v brance několikrát podržel, takže od něj výborný výkon.“

Předvýběr.CZ Florbal MB - 1. SC TEMPISH Vítkovice 10:4 (2:1, 4:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 10. Vařecha (Delong), 19. Besta, 22. Šebek (Zakonov), 23. Delong (Vařecha), 33. Besta (Punčochář), 37. Tomašík (Suchánek), 53. Besta (Bauer), 58. Sládek (Bína), 60. Delong (Punčochář), 60. Sládek (Gašparík) - 9. Fukala, 33. Fukala (Gattnar M.), 37. Šmíd (Gattnar R.), 52. Šebesta (Hubálek) Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 515.