„Naše chuť vyhrát znovu ligu je velká a věřím že máme dost kvalitní tým na to, aby se nám to povedlo. Samozřejmě víme o kvalitě soupeřů, play-off může být zrádné, ale my uděláme všechno pro to, abychom titul vyhráli,“ řekl kapitán Bolky Jan Natov na tiskové konferenci před startem sezony.

Boleslav chce i pod Čihákem hrát aktivně, pokusí se navázat na dvě semifinále

Po dvou sezonách, které výrazně zkomplikovala koronavirová opatření, se Bolka zase může vrátit k projektu speciálních zápasů pro školáky, jimiž otevírala své sezony i v minulosti. Letos proběhnou dva - v úterý 13. září proti Black Angels a o týden později v úterý 20. září proti České Lípě. Mezitím tým trenéra Petra Novotného nastoupí doma i ve čtvrtek 15. září v repríze Superfinále proti Tatranu Střešovice (od 17.00 hodin).

Bolka má za sebou vydařenou přípravu, v níž vyhrála mezinárodní turnaj ŠKO-ENERGO CUP a ve Švédsku na Umea Scandic Cupu vypadla v semifinále v nájezdovém rozstřelu. „Letos jsme v létě přidali dva tréninky týdně navíc, protože máme i ranní bloky. Na fyzičce stavíme dlouhodobě a i v nové sezoně to chceme využít jako naši zbraň,“ vyhlásil kapitán Natov.

Na úterní otvírák sezony proti Black Angels dorazí školáci ze 4. ZŠ Mladá Boleslav, 7. ZŠ Mladá Boleslav a ZŠ Mnichovo Hradiště. Současně je zápas volně otevřený i pro veřejnost, pro níž bude vyhrazený omezený počet sedaček a prostor na stání.

Program florbalistů Mladé Boleslavi v úvodu SuperligyZdroj: Florbal Mladá Boleslav