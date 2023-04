/FOTO/ Florbalisté Mladé Boleslavi skončili svou letošní souperligovou pouť před branami BigBoard Superfinále. Poprvé od roku 2016 boleslavský tým nebude bojovat o titul v závěrečném zápase sezony, v semifinálové sérii totiž podlehl favorizovanému Tatranu Střešovice 2:4 na utkání. V tom šestém Boleslav prohrála 1:2 v prodloužení.

Livesport Superliga, 6. semifinále: Předvýběr.CZ Florbal Ml. Boleslav - Tatran Střešovice 1:2 PP | Foto: Florbal Mladá Boleslav/Martin Flousek

Šesté semifinále v Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi sledovalo 800 diváků. Vstupenky na sezení se vyprodaly on-line už během středečního večera a zbývající lístky na stání se doprodaly v poledne v den zápasu.

Plná hala sledovala spíše opatrný zápas, protože Tatran měl postupový mečbol, zatímco Boleslav bojovala o prodloužení série. Atmosféře to ale neubralo, spíš naopak, byla vynikající a oba tábory fanoušků se předháněly v tom, kdo bude víc slyšet.

Skóre otevíral v deváté minutě střešovický Havlas, na druhé straně proměnil o tři minuty později standardku Tomašík a stav 1:1 vydržel až do prodloužení. Rozhodla jediná přesilová hra v utkání, v níž se při trestu Natova trefil Šindelář a poslal tím Tatran Střešovice do BigBoard Superfinále 2023.

V Brandýse drama až do konce, na branku se ale čekalo marně

Boleslav nenaváže na předchozích pět účastí v bojích o zlato v řadě a dva mistrovské tituly z minulých dvou sezon. Letos jí patří bronz.

„Asi dlouho mě bude mrzet, že se to dneska nerozhodlo při hře pět na pět. Zápas si to zasloužil. To už ale neovlivníme. Sezona je pryč, což mě mrzí,“ řekl po utkání trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Útočník Milan Tomašík shrnul celou sérii: „Myslím, že Tatran si to představoval trochu jinak. My jsme se dobře připravili a až na jeden zápas jsme byli vyrovnaným soupeřem. Škoda čtvrtého zápasu, kdy jsme to nedotáhli do konce. Zlomilo se to v nestandardních situacích, kdy toho soupeř měl víc a dokázal to využít,“ litoval. O to víc, že v šestém utkání hnala tým zaplněná hala. „Atmosféra byla skvělá. Diváci přišli a fandili. Pro hráče jen plus. Škoda, že jsme se neodvděčili výsledkem.“

Předvýběr.CZ Florbal Ml. Boleslav - Tatran Střešovice 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Tomašík - 9. Havlas (Hanák), 64. Šindelář (Meliš). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváků: 800 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav: Bauer - Zakonov, Gruber, Beneš, Suchánek, Punčochář - Tokoš, Hemerka, Natov - Sládek, Tomašík, Šebek - Bína, Gapšarík, Pěnička.