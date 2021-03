Jak náročná ta základní část vůbec byla?

„Vzhledem k tomu, co se tady v celé sezoně děje a dělo, je evidentní, že to náročné bylo. Všechno to pro nás bylo nové, každý týden jsme se něčemu museli přizpůsobovat. Prošli jsme si karanténami, to nás taky něco naučilo. Vždycky jsme se dozvěděli, jak jsme na tom fyzicky a podobně. Stoprocentně bych nečekal, že po prohře doma v prvním kole proti Vítkovicím už neprohrajeme. Cítil jsem, že bude složité hledat formu, ale vyšlo to takhle a jsme spokojení.“

Jste rád, že i přes ty vynucené pauzy se tým vždycky dokázal vrátit do tempa a na vítěznou vlnu?

„Samozřejmě. Je potřeba říct, že už po úplně první karanténě, která ukončila minulou sezonu, jsme s tréninkem pokračovali poměrně intenzivně dál. Věděli jsme, že se potřebujeme trochu udržovat. Možná i to hrálo roli, že jsme moc neztráceli čas loni na jaře. Díky tomu jsme byli poměrně dobře fyzicky připravení a zvládli jsme to. Bylo to hodně odmakané, ale celkem úspěšně jsme si tím prošli.“

Sledovali jste během ročníku tu narůstající šňůru výher? A co říkáte na to, že se vám povedlo kromě prvního zápasu všechno vyhrát?

„Myslím, že vzhledem k tomu, jak ta sezona vypadala, to nikdo moc neřešil. Sledovali jsme jen to, jak jsme v podstatě celou sezonu naháněli Vítkovice. Pak po vzájemném zápase se nám je podařilo přeskočit. Neřešili jsme počet vítězství, ale naší situaci oproti soupeřům.“

Základní část jste ovládli s náskokem šesti bodů, berete to jako úspěch nebo jen jako krok směrem za tím hlavním cílem?

„V tuhle chvíli to musíme brát jako úspěch. Základní část skončila a my jsme ji vyhráli, čímž jsme si dopřáli komfort výběru do čtvrtfinále. Není to náš konečný cíl, ale je potřeba připomenout, že se poslední sezony uděluje Prezidentský pohár. Je to trofej, pro klub je určitě příjemné, že jsme ji získali, a je to i dobrá reklama a potvrzení toho, že děláme dobrou práci. Jsme za to rádi, ale teď to začíná nanovo.“

Co říkáte na výkony Jakuba Bíny, který má za sebou asi můžeme říct průlomovou sezonu?

„U Kuby jsem moc rád za to, že ty góly přišly. V posledních třech sezonách jeho gólový příspěvek každoročně rostl, stejně tak i jeho význam pro tým. Je to super, protože si na příležitosti musel chvíli počkat, byl hodně mladý. V té velké konkurenci to neměl snadné, ale díky tomu, že vydržel a byl obklopený dobrými spoluhráči, se to povedlo. Je to docela hezký sportovní příběh. Doufám, že bude ještě pár let dál stoupat a že ho čeká skvělá budoucnost.“

O individualitách bychom se mohli bavit dlouho, tak jen ještě jedna otázka – jak se vám líbily výkony juniora Marka Korycha, který se prosadil do A mužstva?

„Já jsem určitě chtěl, aby Mára letos dostal příležitosti – už kvůli tomu, že na jaře se mělo konat juniorské mistrovství světa, o které bojoval, ale které je nakonec odložené. Byl to i jeden z mých cílů, aby Mára Korych, potažmo i Honza Zoufalý do týmu nakoukli. Nakonec možná odehráli víc utkání, než jsem čekal. V sezoně zatím Marek předvádí sebevědomé výkony, ale pořád je na úplném začátku, kdy všechno teprve poznává. Je to podobný příběh jako u Kuby. Když zůstane trpělivý, tak není důvod, proč by nemohl jít v jeho stopách.“

Máte teď před sebou relativně dlouhou, třítýdenní pauzu, jaký je plán přípravy pro play off?

„Teď ještě řešíme, jestli začneme za čtrnáct dní nebo až za ty tři týdny. Tam je možnost začít o týden dřív, takže se ještě uvidí. Ale minimálně dva týdny to určitě budou. Základní část byla náročná, spousta zápasů a tréninků, bylo toho dost. Tenhle týden sice máme v plánu čtyři tréninky, ale necháme jeden volnější den úplně bez florbalu, a po dlouhé době budeme mít i volný víkend. Od příštího pondělí už do toho zase naskočíme s přípravou na soupeře, abychom byli připravení v hlavě i fyzicky. Aby to zase směřovalo k tomu důležitému.“

Popsal byste, jak probírala domluva ohledně výběru soupeře do čtvrtfinále?

„Překvapivě to bylo poměrně snadné. Sám jsem cítil, že hráči budou preferovat Black Angels. Potom jsem se s některými z nich pobavil, zjistil jsem, že v týmu to tak opravdu je. Pak jsem dal ještě možnost na poslední týmové poradě před výběrem možnost se k tomu vyjádřit, ale nic nepadlo. Tím jsem to bral za vyřešené. Tým si sám přeje tuto cestu, a i kdybych to třeba já cítil jinak, tak bych asi v tomto případě dal spíš na hráče. Oni sami ví, na co se cítí, s kým chtějí hrát.“

Co od série s Black Angels očekáváte?

„Složité zápasy. Jsou poprvé v play off, absolutně bez nějakých ambicí, tlaku, s čistou hlavou. Bude to asi hodně fyzické, myslím, že na to vsadí, že nám to budou chtít znepříjemnit. Bude to asi trochu zkouška našich nervů a trpělivosti. Bude to asi těžká série, ale musíme to zvládnout. Asi to bude trochu bolet.“ (úsměv)

Poslední otázka trochu na okraj: V anketě o sportovce roku na Mladoboleslavsku jste byl vyhlášen nejlepším trenérem, co to pro vás znamená?

„Znamená to asi nějaké dílčí uznání za práci, kterou dělám. Jsem si ale vědomý toho, že z větší části je to uznání našeho týmu a veškeré práce, co děláme v rámci klubu. Tak to beru. Jsem v dobrém týmu, který dobře pracuje a má dobré výsledky. To si myslím, že za tím je – rozhodně víc než to, jaký jsem trenér.“ (úsměv)