„Dva roky jsme čekali na tenhle jeden den, a popravdě jsme z toho byli půl zápasu nervózní. Nevím, jestli to bylo tím, že Vítkovice hrály dobře nebo tou naší nervozitou. Nebyli jsme vůbec v zápase, ale ve třetí třetině se nám nějak podařilo přepnout a jsem rád, že jsme to nakonec zvládli,“ komentoval boleslavský patriot krátce po vítězném mistrovském zápase.

A kde viděl hlavní důvod onoho zmiňovaného přepnutí? „Už na konci druhé třetiny soupeř trošku vyklízel pole, najednou byly méně aktivní a my jsme začali být lepší v soubojích. Před třetí třetinou jsme si řekli, že nechceme mít ve vzpomínkách takto špatné Superfinále, protože jsme jich zažili už dost,“ popisuje momenty mezi druhou a třetí periodou kouč Novotný. A pokračuje: „Třetí třetina už vypadala dobře, proměnili jsme přesilovku a tam jsme cítili, že to bude klíčový moment. Pak už jsme to dobrou obranou dotáhli do konce.“

Boleslavská florbalová ikona má za sebou první ligové finále v pozici kouče. A hned se zlatou tečkou. „Celý sobotní den jsem byl až překvapivě klidný. I během zápasu, větší emoce jsem začínal cítit až v momentu, kdy jsem věděl, že zápas vedeme k vítěznému konci. Rozdíl mezi hráčem a trenérem tam ale je. Teď člověk pořád přemýšlí, co udělat, aby hráčům pomohl.

Boleslav se tak dočkala sladké tečky po dvouletém období, když loňský ročník žádného vítěze neměl. Boleslav ale měla sezonu rozehranou na jedničku, když suverénně vyhrála základní část. Pak ale přišel Covid a play-off se už nehrálo. „Opravdu tu sezonu hodnotíme jako dvouletou. Po ukončení loňské sezony jsme ani v podstatě nijak nevypnuli, pořád jsme prostě jeli dál a snažili jsme se fungující tým pořád držet v nějakém napětí. Takže i pro hráče to bylo dlouhé a složité. A nakonec naše připravenost asi i rozhodla, protože jsme měli ve třetí třetině lepší nohy a víc sil,“ dodal vyčerpaný ale šťastný Petr Novotný.