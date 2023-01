Přesto Boleslavané zbraně předem rozhodně podle svého lodivoda neskládají: „Víme, jak Falun hraje a v čem je silný. Popravdě si ale myslím, že spíš rozhodne náš výkon, protože s dobrým výkonem Falunu se tak nějak dá počítat. My se musíme zaměřit především na to, abychom zvládli naši roli v zápase.“ „Potřebujeme být pro soupeře nebezpeční. Soupeř musí cítit, že umíme v každé příležitosti ohrozit branku. Zároveň musíme mít velké sebevědomí v kontrole hry, co nejvíc času strávit s míčkem a určitě tím nemyslím zdržování hry, ale efektivní pojetí. A samozřejmě musíme podat obětavý výkon v obraně,“ přibližuje Novotný.

Boleslavským klíčem k úspěchu pak bude určitě také výkon opory v brance, gólmana Lukáše Bauera, kterého už před turnajem zařadili pořadatelé mezi hvězdy, hodné ke sledování. „Myslím si, že Lukáš se na tyto velké zápasy umí speciálně namotivovat a teď je hodně na nás, jak mu budeme schopní pomáhat v obraně, aby měl šanci vyniknout a nevystavili jsme ho situacím, kterou jsou neřešitelné,“ říká na adresu svého muže v brankovišti kouč Boleslavi.

Ten bude mít k dispozici i Martina Tokoše, který vynechal poslední zápas uplynulého roku. Pro Novotného to bude Finsku premiéra na lavičce v obdobě fotbalové Champions League. „Než bych řešil, že to pro mě bude poprvé, mě to nutí víc přemýšlet o zápasech, které nás čekají. Chci, aby příprava byla co nejlepší a celý náš realizační tým co nejvíce pomohl hráčům. To je moje motivace,“ hlásí boleslavský kouč.

Boleslav nastoupí v sobotním semifinále proti zmiňovanému švédskému Falunu. Druhou semifinálovou dvojici tvoří domácí Classic a švýcarský mistr Grasshopper Club Curych. Zápasy o třetí místo a finále se pak hrají hned v neděli. Všechny zápasy Poháru mistrů bude vysílat Mezinárodní florbalová federace s anglickým komentářem na své platformě. Předplatné celého turnaje stojí 14,99 eur, sledování jednotlivého utkání stojí 4,99 eur.

