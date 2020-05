Jednu staronovou tvář hlásí realizační tým florbalového Technology. Někdejší hlavní kouč Jiří Stožický se vrací do Mladé Boleslavi. Bude působit jako asistent kouče Novotného, kterého při svém prvním angažmá vedl jako kapitána týmu. Vrací se po osmi letech a kromě áčka bude zároveň vypomáhat dorostencům, juniorům a také se bude věnovat skautingu.

"S Jirkou Stožickým se známe dlouhé roky. Před nějakou dobou se mi ozval s tím, že potřebuje florbalovou změnu a trenérskou výzvu. Domluvili jsme se, že až si vyřeší svoje záležitosti v České Lípě, my pro něj místo mít budeme. Jsem rád, že jsme se domluvili na tříleté spolupráci, která bude spočívat v částečné asistentské roli u mužského týmu, ale posílí také fungování našich dorostenců a juniorů a bude mít na starosti skauting," doplňuje generální manažer klubu Tomáš Pacák.

Stožický trénoval v Mladé Boleslavi od roku 2008, má bronz ze sezony 2009/2010, tým vedl třeba i na premiérovém Poháru mistrů 2011. O rok později odešel do České Lípy, kde působil doposud. Nyní nastal čas na návrat. "V České Lípě jsem byl osm let, což je dlouhá doba a uvažoval jsem o nějakém novém impulzu, nové výzvě. Boleslav je v českém florbale číslo jedna a možnosti vrátit se do klubu si hodně vážím," říká šestatřicetiletý Stožický.

"V osobě Jirky získáváme do klubu trenéra s bohatými zkušenostmi a boleslavskou minulostí. Prožil tu úspěšné roky, známe ho lidsky, považuju ho za florbalového srdcaře. Nepochybuju, že mezi nás dobře zapadne," říká na adresu svého nového asistenta hlavní kouč Novotný.