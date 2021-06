Jaké byly vaše pocity chvíli po vítězném Superfinále?

Naprosto skvělé, byl jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Výkon nebyl sice optimální, ale po měsíci nic nedělání, jsme byli rádi, že to po dvou třetinách bylo jenom 2:3. Ve třetí třetině jsme ale dokázali zápas otočit, poslední třetiny prostě máme silné. Zápas prostě trvá šedesát minut, díky tomu jsme vyhráli titul.

Jakou hodnotu pro vás má druhé boleslavské zlato?

Tento rok to má pro mě nejvyšší možnou hodnotu. Byl to strašně těžký rok, protože mi letos odešel tatínek a ten si vždycky moc přál, abych jako kapitán zvedl pohár nad hlavu. Takže jsem strašně hrdý, že jsem to mohl udělat a že jsme konečně zase vyhráli Superfinále pro Boleslav.

Navíc jak říkáte: jako kapitán.

Mě by nikdy nenapadlo, že budu v nějakém klubu někdy dělat kapitána. Jsem pyšný na celý tým, protože jsme to dokázali týmovou hrou.

Navíc jste sezonu zakončili třicátou čtvrtou výhrou v řadě…

Nemohlo to dopadnout lépe. Kdybychom to dneska nezvládli, tak by nám byla šňůra třiceti tří zápasů k ničemu. Takhle je aspoň jasné, že ten titul máme zaslouženě.

Berete titul jako zakončení celé dvouletky, když se vloni kvůli covidu mistr nevyhlašoval?

Za ty dva roky jsme udělali obrovský kus práce, měli jsme nespočet tréninků a takto v podstatě dvouletou sezonu asi už nikdy nezažijeme. Konečně si můžeme oddechnout, odpočinout si a říct si, že jsme to zvládli. Jsem rád, že se nám to povedlo, protože si upřímně nedokážu představit, že by se to nepovedlo.

Jaké byly oslavy titulu?

Moc jsem si je užil a myslím, že celý tým i klub si je za tu dřinu zasloužil. Začali jsme po Superfinále v Praze, před společnou večeří došlo i na několik proslovů, loučili jsme se s Petrem Krzyžankem. Všichni jsme si s ním ten večer chtěli užít a řekl bych, že se to povedlo. V Praze jsme dlouho pokračovali a někteří z nás zvládli doplnit tekutiny i ráno po návratu v Bolce. V neděli jsme se pak znovu sešli ve čtyři odpoledne a pokračovali. Pondělí jsem pak strávil s Petrem Krzyžankem, který se loučí s kariérou a osobně jsem toho s ním hodně zažil.

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející dny, chystáte se třeba někam na dovolenou?

Tahle doba je trochu hektická na plánování, ale s přítelkyní Maruškou bychom určitě rádi vyrazili k moři, zrovna to řešíme. Každopádně toho chceme ve volnu stihnout co nejvíc, včetně výletů s naším psem, takové chvíle máme moc rádi.

Už máte v hlavě i myšlenky na další sezonu?

Moje první myšlenka je, že chci tohle zažít znovu a obhájit titul. To je jednoznačná výzva, kterou před sebou máme. Teď si pár dnů určitě odpočinu, protože máme za sebou náročnou sezonu - v podstatě to byla dvojsezona, jelikož loni jsme jeli bez přestávky dál. Jinak ale florbal miluju a nová sezona není zase tak daleko, nebude to trvat dlouho a zase se začneme připravovat.