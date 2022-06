Po třech letech sportovní hala v Benátkách nad Jizerou znovu ožije charitativním florbalem. Uskuteční se jeho čtrnáctý ročník. Přesně v pátek 10. a v sobotu 11. června. Tentokrát ve prospěch dětské hipoterapie. Konkrétně na nákup koně, který by pomohl dalším malým pacientům po dětské obrně s léčbou a rehabilitací. Turnaje, o kterém si budeme povídat s jeho organizátorem a redaktorem Českého rozhlasu Pavlem Petrem, podpoří také florbalový výběr Boleslavského deníku.

Pavle, turnaj se na benáteckou palubovku vrátí po třech letech. Bylo těžké znovu myšlenku charitativní akce oživit?

Vůbec ne, naopak. Všichni už se moc na turnaj těšíme. Jeho absence je znát. Hipoterapii na Chloumku už jsme chtěli pomáhat v předchozích letech, ale vinou covidu to nebylo možné. Věřím, že tentokrát se to podaří. V pátek i sobotu se představí na palubovce vždy po osmi týmech.

Exhibiční florbal je po covidu zpět. Vybírat se bude na hipoterapii

Na které týmy, kromě Boleslavského deníku, se návštěvníci benáteckého sportovní haly mohou těšit?

Konkrétní účast se dolaďuje do posledních hodin před turnajem. Určitě se objeví například tým České televize, tým osobností Real Top Praha, sponzorské týmy a v sobotu třeba výběry pod hlavičkou libereckých Bílých Tygrů, BK Mladá Boleslav a také HC Benátky.

Je možné přeci jen nějaká jména zmínit?

Něco málo určitě ano. Z hokejistů se například představí Radim Vrbata, Radan Lenc, Roman Will a účast přislíbil také účastník letošního mistrovství světa Karel Vejmelka. Ze sdruženářů zasáhne do hry Ondřej Pažout a nebo Lukáš Daněk, z fotbalistů Jan Chramosta, z atletů chodecká naděje Eliška Martínková a řada dalších. Velkou neznámou je Real Top Praha, který pravidelně přivádí do Benátek zajímavé osobnosti.

Součástí turnaje bývá také dražba sportovních relikvií. Co se chystá letos?

Řadu zajímavých exponátů se opravdu znovu podařilo získat. Z hokejových třeba podepsané dresy od osobností, jakými jsou třeba Sidney Crosby, Radan Lenc, Ladislav Šmíd, Jan Růžička, David Šťastný a Martin Ševc. Z fotbalistů jen namátkou Nikolaj Komličenko, Tomáš Souček, Jan Šeda, Theodor Gebre Selassie či Tomáš Hübschman. Z dalších třeba basketbalový dres Tomáše Satoranského z Chicaga.“

Jaký program florbalová charita bude mít?

V pátek 10.6. se začne hrát v 17 hodin. O den později ve 14 hodin. Vstup je volný. Každý může dorazit, podívat se a třeba také přispět. Odhad je takový, že na nákup koně potřebujeme vybrat odhadem 150 tisíc korun. Jelikož poslední pořádané ročníky vynesly přes 200 tisíc korun, tak věřím, že budeme úspěšní.