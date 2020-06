Boleslav bude mít další extraligový tým. Hráčky Florbalové akademie vyhrály základní část první ligy a směřovaly za postupem. Ten také získaly, i když až administrativně – po předčasném ukončení sezony se do nejvyšší soutěže nepřihlásily liberecké Crazy girls, jejichž místo FAMB zaujme. „Těšíme se na to, bude to nová výzva,“ hlásí dvacetiletá obránkyně Monika Žapková, která byla v uplynulé sezoně šestou nejproduktivnější hráčkou týmu.

Jak jste se dostala k florbalu?

Začínala jsem v sedmé třídě na základní škole. Fungoval tam kroužek florbalu, tak jsem se zkusila přihlásit, a začalo mě to bavit. Postupně jsme tam hrály i ligové soutěže, i když jen v trojkovém florbalu. Potom jsem přešla do Mladé Boleslavi, z B týmu dorostu jsem se postupně přes áčko juniorek dostala až do ženské kategorie. Florbal tedy hraji už nějakým osmým rokem, v dospělácké soutěži nastupuji třetí nebo čtvrtý rok.

Na jakém postu hrajete a jak byste charakterizovala svoji hru?

Hraji na bekovi. Ze začátku jsem byla v útoku, ale potom mě trenér postavil do obrany, kde jsem zůstala doteď. Asi mě to baví víc než útok, mám ráda, když hru vidím před sebou. Moje silná stránka je určitě rychlost, a zmínila bych i střelbu z dálky.

Dá se stíhat vrcholový ženský sport s osobním životem?

Je to dost náročné. Nejhorší to bylo asi v období maturit, to jsem měla jen školu a florbal, nic jiného, nestíhala jsem ani žádné brigády. Teď jsem na vysoké, ten studentský život je trochu volnější, takže je to lepší. Zase ale musím řešit dojíždění, protože na střední jsem byla v Boleslavi, ale teď studují v Liberci, takže na tréninky do Boleslavi dojíždím z Liberce.

Jaká byla uplynulá sezona?

Minulá sezona se nám vydařila asi ze všech nejvíc. Odehrály jsme hodně dobrých zápasů. Asi nejlepší byl ten, kdy jsme vyhrály nad druhými Vinohrady, čímž jsme si zajistily první místo v tabulce. To nás nakonec posunulo i do extraligy.

Věřily jste si na úspěch v play-off?

Byly jsme dobře připravené a věřily jsme, že extraligu dokážeme vybojovat. O to víc nás potom mrzel ten nečekaný konec sezony, která byla předčasně ukončena a postup se nám rozplynul.

Jak jste reagovaly na rozhodnutí o ukončení ligy?

Byly jsme dost zklamané. Mrzelo nás to, a o to víc, že to bylo kvůli koronaviru, nikdo to nemohl ovlivnit. Naopak nás potom potěšilo, když jsme se dozvěděly rozhodnutí z Liberce, že nebudou přihlašovat extraligu. Dveře se tak otevřely nám.

Co jste dělaly o nucené pauze, dostaly jste tréninkové plány?

Nejdřív jsme měly volno, potom jsme začaly s letní přípravou. Dostávaly jsme přes internet tréninky, co přesně máme dělat. Začínaly jsme běháním, a když se postupně rozvolňovala opatření, tak jsme už měly společné tréninky venku. Hodně jsme běhaly, plus k tomu bylo individuální cvičení a posilování na doma.

Těšíte se na vyšší úroveň zápasů?

Určitě se na to těšíme. Bude to pro nás nová výzva. Musíme se na to ale hodně připravit, nesmíme nic podcenit. Bude to úplně jiná úroveň florbalu, nebude to pro nás lehké.

Jak tedy vidíte šance Mladé Boleslavi v příští extraligové sezoně?

Určitě bychom chtěly získat nějaké body, nechceme být úplně na konci tabulky. Věřím, že se nám to nějak povede a že třeba svými výsledky i čas od času překvapíme.