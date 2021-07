Po odehrané „dvojsezoně“ zakončené ziskem historicky druhého mistrovského titulu nastává u mladoboleslavských florbalistů obměna kádru. Z týmu mistra odchází z nejrůznějších důvodů hned šestice hráčů. Nahradit je přichází pět nadějných mladých pušek.

Kariéru ukončil obránce Petr Krzyžanek. V týmu nebudou pokračovat ani Tomáš Chroust, Aleš Höffer, Mikuláš Komárek a Jan Řehoř. Brankář Petr Musil bude v nadcházejícím ročníku hostovat v pražských Vinohradech.

„Už během podzimu a probíhající karantény jsme tušili, že cesty některých našich hráčů povedou po sezoně z různých důvodů jinam - životně, výkonnostně i z pohledu perspektivy. Všem hráčům děkujeme za společně strávené roky a přejeme jim to nejlepší do dalšího osobního, profesního či sportovního života,” říká generální manažer Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav Tomáš Pacák.

Na uvolněná místa získal boleslavský klub pětici mladíků. Těmi jsou Dominik Beneš ze Sparty, Miroslav Fořt z Ústí, Petr Koláčný z Otrokovic, Matěj Pěnička z Bohemians a Lukáš Punčochář z Bulldogs Brno. “Věříme, že jde o hráče s maximální perspektivou a jsou těmi správnými pro náš klub. Jednání nebyla snadná, o všechny kluky byl velký zájem. Zároveň byla trochu bariérou naše špičkovost, protože každý hráč, který k nám přichází, musí prokázat jistou dávku odvahy a sebevědomí. Těšíme se na společnou práci - na to, že budeme moci zkvalitnit celý tréninkový proces, jít do většího detailu a pracovat na tom, aby naše hra byla co nejlepší,” říká generální manažer klubu Tomáš Pacák.

Pětice nováčků už s týmem v úterý 29. června zahájila přípravu na novou sezonu. V ní budou čtyři dny chybět jména reprezentantů. České muže a juniory totiž čeká v těchto dnech soustředění na Slovensku, během nějž odehrají i dva zápasy. Muži si zahrají dvakrát se Slovenskem, junioři kromě domácích vyzvou ještě Švýcarsko. Z boleslavského kádru jsou v obou týmech hráči Lukáš Bauer, Jakub Gruber, Lukáš Punčochář, Matěj Pěnička a Adam Hemerka.