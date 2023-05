Útočník Matěj Pěnička nebude pokračovat v superligovém kádru Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav. Jedenadvacetiletý útočník míří do zahraničí, jeho budoucí klub jej teprve představí.

Matěj Pěnička | Foto: Florbal Mladá Boleslav

Matěj Pěnička přišel do Mladé Boleslavi před sezonou 2021/2022 a ještě před superligovým rozjezdem se stal juniorským mistrem světa. Na šampionátu v Brně byl nejlepším střelcem turnaje. S Bolkou dosáhl v úvodním ročníku na titul, v tom nedávno skončeném na superligový bronz i bronz z Poháru mistrů a byl také jedním z trenérů úspěšných dorostenců, kteří dosáhli na stříbro na závěrečném turnaji Mistrovství České republiky.

„Matěj k nám přišel před dvěma lety a už tehdy jsme do naší dohody zakomponovali eventualitu jeho odchodu do zahraničí, což byla dlouhodobě jeho velká motivace. Matěj u nás dosáhl na řadu úspěchů, bohužel jeho roli v týmu ovlivňovaly zdravotní problémy, se kterými se během dvou let průběžně potýkal. Nyní na něj přišla kvalitní zahraniční nabídka, my jsme Matějovi vyhověli a přejeme mu hodně štěstí. Děkujeme za jeho hráčské výkony a za trenérskou činnost, i v ní odvedl dobrou práci,“ řekl generální manažer boleslavského klubu Tomáš Pacák.

„Vždycky patřilo mezi mé sny hrát v O2 areně o titul. Díky Bolce za příležitost si tento sen splnit. Za každým velkým vítězstvím je hromada tvrdé práce a společné dřiny, bez ní by to nikdy nešlo. Celkově bych řekl, že jsem v Bolce našel to, za čím jsem do klubu šel - především profesionální kolektiv, který je založený na tvrdé dřině a cestě ke společnému cíli. Chci poděkovat celé organizaci, spoluhráčům a fanouškům. Budu Bolce držet palce v nadcházející sezoně - nejen v lize, ale i v mládežnických kategoriích. S dorostenci jsem zažil jeden z nejsilnějších a nejkrásnějších trenérských momentů,“ řekl Matěj Pěnička.