Velký obrat a důležitá výhra. Vstup do semifinálové série proti Chodovu se boleslavským florbalistům povedl, i když se vítězství 8:5 nerodilo lehce. Ještě po čtyřiceti minutách prohrávali 3:4, pěti brankami ve třetí části ovšem utkání dokonale zvrátili. Hattrickem podtrhl úvodní triumf Jiří Curney.

Mladá Boleslav otočila výsledek na svou stranu až ve třetí třetině. | Foto: Martin Flousek

Hosté z pražského Jižního Města zvládli skvěle první třetinu. Gólový účet celé série otevřel nenápadnou ranou od levého mantinelu obránce Chodova Michal Podhráský. V přesilové hře přidal druhý zásah Daniel Eremiáš, jenž usměrnil střílenou pobídku Ondruška mimo dosah domácího brankáře Bauera. A po rychlém kontru už to bylo o tři branky, když to Tomáš Sýkora z pravé strany vzal na sebe a napálil míček do bližšího růžku.