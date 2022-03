Přesto Boleslavané zvládli vítězně všechna čtyři utkání, byť to třetí došlo pod Ještědem až do prodloužení. „My jsme věděli, že Liberec kousat bude, je to hodně soubojový tým, který hraje fyzicky a má dobrou obranu. Čekali jsme, že to bude náročné. A taky nás možná chvílemi svazoval fakt, že někteří naši hráči hrají své první play-off. Bylo to trošku nervózní a trápili jsme se v koncovce, ale oba zápasy jsme nakonec zvládli,“ hlásil po úvodních dvou výhrách (8:3 a 4:3) brankář Boleslavi Lukáš Bauer.

O dalším víkendu se hrálo v Liberci a sobotní zápas našel svého vítěze až v prodloužení. Po základní hrací době byl stav utkání nerozhodný 4:4. V čase 65:26 jej pak na stranu hostů zvrátil Filip Zakonov.

V neděli pak Předvýběr.cz sérii ukončil. Vstup do nedělního zápasu se Mladé Boleslavi nepovedl, hosté byli v první třetině nepřesní, kombinace vázla a Liberec naopak povzbudily trefy Janečka a Kopeckého v přesilovce těsně před pauzou. Hosté odpověděli rázně ve druhé třetině: Tomašík asistoval u čtyř z pěti boleslavských tref, Boleslav otočila z 0:2 na 5:2 a udělala zásadní krok k postupu do semifinále. Liberec se až do konce snažil o zvrácení nepříznivého vývoje, zkrácenou přesilovku však v 52. minutě využil u tyčky Curney (6:2) a domácím už nepomohla ani závěrečná hra v šesti bez brankáře.

Tým s korunkou na dresu protáhnul svou vítěznou šňůru ve čtvrtfinálových sériích play-off na 34 výher v řadě, série trvá od čtvrtfinále 2014. Boleslav se může těšit na semifinále, které začne v domácím prostředí 19. a 20. března.