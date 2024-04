Florbalisté prohráli pátý zápas semifinálové série proti Vítkovicím na domácí palubovce 4:6 a v pátek budou v Ostravě odvracet konec sezony.

Florbalisté Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav prohrávají v semifinále s Vítkovicemi 2:3 na zápasy. | Foto: Miloš Moc

Také pátý zápas semifinálové série florbalové Superligy přinesl v mladoboleslavské sportovní hale vypjaté drama. Bohužel pro Bolku se šťastným koncem pro hostující Vítkovice. Ty vyhrály za stavu 2:2 v sérii pátý zápas a domů si odváží postupový mečbol.

Ve 25. minutě už to bylo 4:0 pro hosty, kteří dokonce vyhnali z branky gólmana Bauera, kterého nahradil Týc. Pro domácí to byl dobrý impuls, neboť ani ne za minutu zahájila Bolka stíhací jízdu snížením Tokoše. To spustilo domácí smršť o dvě minuty to bylo už pouze o jeden gól.

Srovnat se ale Boleslavi nepodařilo, další dvě branky vstřelili hosté. Poslední domácí snížení na 4:6 přišlo z hole Suchánka deset minut před koncem, to ale bylo ze strany obou celků vše.

Vítkovice si tak domů z Boleslavi odváží mečbol, který budou moci přetavit v postup do Superfinále v pátek, kdy je na programu od 16 hodin zápas číslo šest.

„Utekl nám začátek. Pak jsme se do toho dostali, ale Vítkovice skvěle bránili a zachytal jim gólman. Vítkovice jsme drželi pod tlakem, šance jsme si vytvořili, ale bohužel nám to tam nespadlo,“ zhodnotil zápas za boleslavskou stranu obránce Patrik Suchánek.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav – 1.SC Tempish Vítkovice 4:6

Branky a nahrávky: 25. Tokoš (Gašparík), 26. Vařecha (Delong), 27. Suchánek (Tokoš), 51. Suchánek (Gašparík) – 1. Matejčík (R. Gattnar), 5. Fukala (Zubek), 11. Šebesta (Šindler), 25. M. Gattnar (Jankovský), 38. R. Gattnar (Pažák), 50. Matejčík (Šindler). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Diváci: 759.

Boleslav: Bauer (25. Týc) – Suchánek, Gruber, Zakonov, Punčochář, Feigl, Besta, Zoufalý – Šebek, Tomašík, Bína, Tokoš, Beneš, Šourek, Sládek, Bergman, Delong, Gašparík, Vařecha.