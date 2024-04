Loučí se pětinásobný český šampion a bronzový medailista z mistrovství světa. Autor 403 superligových tref a dlouholetý tahoun a kapitán Bolky Jan Natov v 31 letech ze zdravotních důvodů dává sbohem své úctyhodné florbalové kariéře.

Jan Natov uzavřel svou bohatou kariéru | Foto: Florbal Mladá Boleslav

Kapitán florbalové Mladé Boleslavi další zápasy v Superlize už nepřidá. Po skončení sezóny, ve které z velké části kvůli zranění absentoval, totiž oznámil, že do té další už nenaskočí.

Loučí se pětinásobný český šampion a bronzový medailista z mistrovství světa. Autor 403 superligových tref a dlouholetý tahoun a kapitán Bolky Jan Natov v 31 letech ze zdravotních důvodů dává sbohem své úctyhodné florbalové kariéře.

Zdroj: Youtube

Natov se loučí jako historicky čtvrtý neproduktivnější hráč základní části české nejvyšší soutěže, v 323 zápasech nastřílel 326 gólů a na dalších 210 nahrál. V play-off měl skóre 77+68 ve 119 utkáních.

Dál ho nepustila dvě vážná zranění kolene. První úraz ho připravil o takřka celou sezonu 2021/2022, na další operaci musel po prosincovém zranění v zápase v Liberci, což byl jeho poslední start v nejvyšší soutěži v kariéře.

Zdroj: Youtube

„Jsem vděčný za to, že jsem mohl hrát za Bolku a rozdávat tu lidem radost. Když jsem do klubu před devíti lety přestupoval, myslel jsem hlavně na sportovní cíle, ale spoustu věcí jsem si tu taky uvědomil. Nejvíc si odsud odnáším to, že jsem vyrostl jako člověk. Nebál bych se říct: zodpovědný člověk. Vážím si toho, že jsem tuhle možnost měl a zejména podpory Tomáše Pacáka, protože vím, kolik toho pro mě udělal. Vím, že toho nebylo zrovna málo, a ne vždy to pro něj bylo jednoduché. Sport byl samozřejmě číslo 1, ale během těch devíti let jsem si uvědomil, co je v životě důležité,“ řekl Jan Natov.

Další posila pro Bruslaře: Lantošiho by měl nahradit střelec Moses