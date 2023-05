U florbalistů Mladé Boleslavi se mění nejen trenérský štáb, ale změnu hlásí letošní semifinalista také na postu fyzioterapeuta.

Fyzioterapeutka Barbora Bambousková | Foto: Florbal MB

Jediná žena opouští mladoboleslavský superligový tým. Bylo to pro ni těžké rozhodování, ale fyzioterapeutka Barbora Bambousková už po pěti sezonách nepřidá šestou. „Snažila jsem se působit jako ten klidný a pozitivní článek realizačního týmu a být pro kluky oporou,“ ohlíží se. Nový fyzioterapeut už se rozkoukává, stal se jím Matěj Šerý.

"Jsem moc ráda za náhodu, která mě do Bolky dovedla. Zažít takto zblízka sílu týmového úspěchu je pecka. Na druhou stranu, čím víc jsem v týmu byla, tím víc jsem cítila zodpovědnost za zdraví všech hráčů. Každé zranění jsem vnímala jako svoje selhání v práci," popisuje po pěti sezonách u elitního českého florbalového týmu jeho fyzioterapeutka.

Šestou u týmu nepřidá. "Už jsem zmiňovala, že rozhodování pro mě bylo ohromně těžké. Po pěti letech považuju Bolku za kus rodiny, pro kterou bych dýchala, kdyby to pomohlo. Ale někdy je potřeba myslet víc na sebe. Mám skvělého, tolerantního manžela, který by mě podpořil v jakémkoli rozhodnutí, ale cítila jsem, že je potřeba, aby se náš rodinný život točil víc kolem nás a našich potřeb," vysvětluje svůj konec u týmu. Ta doporučila i svého nástupce, tím bude Matěj Šerý. "Důvody k doporučení jsou dva. Zaprvé se mi libí, jak Matěj k fyzioterapii přistupuje. Je to chytrý kluk, kterého to ke sportu táhne. A druhý důvod je trošku sobecký. Věřila jsem, že když to předám někomu známému, že pořád budu po očku sledovat, jak se těm mým klukům zdravotně daří," dodává s úsměvem Bambousková.

Šerý už nakouknul do florbalového prostředí v minulé sezoně v Bohemians a v minulosti absolvoval stáže také ve fotbalových klubech FK Dukla Praha a FK Ústí nad Labem.

„Když mě Bára oslovila s touto možností, moc mě tím potěšila. Moc se do Bolky těším. Sportovní prostředí je specifické, tým si žije svým vlastním životem a asi se nejde předem stoprocentně připravit. Fyzioterapeut musí poznat každého hráče, každý je jiný a s každým se pracuje trochu jinak. To mě teď čeká,“ říká odhodlaně Šerý.

„Sám za sebe i řadu dalších lidí v našem klubu musím vyjádřit vděčnost, že jsme mohli poznat tak skvělého člověka. Náš vztah s Bárou přesahuje pracovní rovinu a stali se z nás přátelé. Bára s námi zažila krásných pět let plných úspěchů. Náplň práce fyzioterapeuta není tak viditelná navenek, ale je rozhodně důležitá a je jedním z prvků naší cesty. Naším velmi dobrým hráčům potřebujeme zajistit pevné zdraví, a pokud to jen trochu jde, tak sportovní dlouhověkost. Bára na tom odpracovala opravdu moc a děkuji jí,“ říká generální manažer Bolky Tomáš Pacák.

