Pětice boleslavských florbalistů se už před téměř týdnem vydala na severské dobrodružství. Dočasné angažmá v elitním švédském klubu Dalen je pro ně velkou zkušeností a pochvaluje si jej i jednadvacetiletý obránce Filip Zakonov.

Florbalista Mladé Boleslavi Filip Zarkonov. | Foto: florbalmb.cz

Po dlouhé a namáhavé cestě dorazili vyslanci boleslavského florbalu v sobotu do města Umeå, kde Dalen sídlí. Hned v neděli je potom čekal první zápas proti Kalmarsundu. „Ani jsem nečekal, že nás tam hned dají. Bylo to nové, ale myslím, že jsme to zvládli. Snažili jsme se, dali jsme do toho všechno, chtěli jsme se ukázat a užít si to,“ vracel se k duelu Zakonov. Společně s parťákem Jakubem Gruberem naskočili až do třetí třetiny, první střídání při porážce 5:11 zapsal i třetí Boleslavák Jakub Bína.