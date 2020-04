Benátecká sportovní hala měla patřit pátého a šestého června exhibičnímu florbalu. Na další ročník charitativního florbalového turnaje se sem měly sjet hvězdy českého (nejen) sportovního nebe. Nesjedou.

Hlavní organizátor akce, redaktor Českého rozhlasu, Pavel Petr byl nucen pod tíhou vládních opatření kvůli koronaviru akci pro letošní rok odpískat. „Bohužel letošní florbalový turnaj nebude. Nevíme, jak to bude v té době. Třeba stejně akce nebudou povolené. A hlavně – nechci s ohledem na současnou situaci riskovat zdraví nikoho z nás,“ říká ve zprávě, kterou obeslal všechny pozvané účastníky. Zároveň hned ale optimisticky dodal: „Za rok do toho ale jdeme znovu. Doufám, že s vámi všemi, přátelé, můžu zase počítat. A nebojte – dresy do dražby necháme na příští rok.“

Právě dražba dresů byla hlavním zdrojem obnosu, který jako výtěžek putoval vždy jednomu z potřebných. Vloni se během akce při dražbě a z darů zúčastněných hráčů vybralo pro Tadeáše Dragouna, který je po mozkové obrně, úctyhodných 255 tisíc korun, jež pak rodina mohla použít na léčbu a rehabilitaci. Letos se mělo vybírat na centrum zabývající se hipoterapií, tedy léčbou nemocných pomocí koní.

V loňském roce se v dražbě objevily dokonce takové skvosty jako dres Alexe Ovečkina nebo Sydney Crosbyho. Dva roky zpátky byl hlavním tahákem dres Barcelony podepsaný „svatou trojicí“ Messi – Neymar – Suarez nebo pohár za první místo v Barum Rally od Jana Kopeckého.

Samotní sportovci pak odložení klání chápou. „O to víc se budeme těšit a příště to bude bomba. Já se třeba těším už teď,“ poslal povzbuzující vzkaz český paralympijský reprezentant v cyklistice Jiří Ježek.

Předloňský ročník po deseti letech marného snažení konečně vyhrál florbalový tým Boleslavského deníku. Loňská obhajoba se mu však nepodařila, a tak si brousil zuby na odplatu letos. Teď si ale bude muset rok počkat.