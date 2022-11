Trenér národního týmu říkal, že podobně vyhecované a tvrdé zápasy jsou přesně pro vás. Byly i tím důvodem, proč jste se vracel do reprezentace? Je pravda, že mám rád vyhrocenější utkání. Neříkám, že se v těch minulých o nic nehrálo, ale mám radši, když se hraje na krev. Jsem rád, že mi utkání sedlo a padl mi tam gól.

K tomu jste se poprvé prosadil na turnaji, když jse vstřelil gól na 1:2, u druhého jste asistoval. Jak jste se cítil?

Cítil jsem se poměrně dobře. Jsem rád, že mi to tam po dvou zápasech konečně padlo. I předtím jsem měl pár gólových šancí a před play-off to ze mě trochu spadne.

Nakonec odcházíte ze zápasu se Švédskem s remízou 3:3. Jak jste ho viděl?

Myslím si, že to byl podařenější zápas z těch dvou, co jsme hráli (ve Winterthuru), ale trošku smůla, že jsme se zase nechali vyloučit, z toho jsme dostali vlastně dva góly. Toho se musíme vyvarovat. Doufám, že půjdeme s lepším pocitem do play-off po těch dvou zápasech, které se nám úplně nepovedly.

Výkon florbalistů šel zase dolů. Výpadek s Němci? Je to facka, míní Punčochář

Je velké povzbuzení před tím, když byste se ještě jednou potkali se Švédy, když víte, že s nimi můžete hrát?

Může to tak být. Jim taky nasadí brouka do hlavy, že to nebudou mít zadarmo. I na Euro Floorball Tour jsme s nimi uhráli dobrý výsledek (výhra po nájezdech), teď znovu. Vědí, že s nimi umíme zahrát dobrý zápas a nedostaneme világoš. Musí s námi počítat, že dokážeme s nimi zahrát dobré zápasy.

Na mistrovství světa jste po šesti letech. Jsou přesně tohle zápasy, kvůli kterým jste se vracel?

Je pravda, kdy jsem v pozici v lajně, kdy mám střílet góly. Vracel jsem se i z toho důvodu, že jsem chtěl ještě jednou MS zažít. Musím říct, že těch deset dnů, co jsme s týmem pohromadě, je super. Moc si to užívám. Čím víc se blíží konec, tak tím víc je mi to líto, protože vím, jak vše tady funguje. Doba co jsme spolu, je strašně fajn. Vím, že se konec blíží a mně je líto, že vlastně končit ještě nechci. Ale všechno je otevřené.

Nastupoval jste v útoku s Jendrišákem a Bestou. Jak jste si sedli?

Myslím si, že do obrany jsme fungovali dobře. Nepouštěli jsme je (Švédy) do tolika šancí a několik jsme si jich i vytvořili. Mohli jsme ještě tak dva góly přidat. To se bohužel nestalo. Důležité je ale odjíždět s dobrým pocitem a vědět, že výkon šel nahoru.

Vyloučení se musíme vyvarovat a být disciplinovaní, nabádá Hemerka

Pomohlo vám nějak, že máte zkušenosti ze švédské nejvyšší soutěže?

Nemyslím si. Snažím se hrát pořád stejně a samozřejmě vím, jaké je hrát proti Švédsku. Když jsem tam hrál, tak vím, že jejich liga je tvrdší a jak se na ně mám připravit, ale jako výhodu bych to úplně nebral. Myslím ale, že týmově jsme nepodali špatný výkon. Relativně dobře jsme se připravili. Teď si musíme sednout a poučit se z chyb, co jsme udělali. Máme teď tři dny volna a musíme pořádně zregenerovat, protože teď přijde to nejdůležitější.