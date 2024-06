Sportovní hala v Benátkách nad Jizerou tradičně na začátku června ožije charitativním florbalem. Známé tváře, včetně výběru Boleslavského deníku, podpoří sedmnáctiletého Ladislava Slapničku. Po autoimunitním zánětu míchy je na vozíku. Do turnaje se i on zapojí, když jeho účastníci na něj pojedou florbalové nájezdy. „Láďu jsem měl možnost poprvé poznat zhruba před rokem. Je to kluk, který se naplno věnuje sportu a přes svůj handicap zůstává optimistou. Setkání s ním, a pro mě vlastně i s dalšími handicapovanými sportovci, mě nabíjí energií. A věřím, že nabídne podobnou zkušenost také dalším účastníkům turnaje,“ vyjádřil přání hlavní organizátor akce Pavel Petr, jinak také redaktor Českého rozhlasu.

Připomněl zároveň historii turnaje. „Jedná se už šestnáctý ročník akce, kde se vždy snažím vybrat někoho, komu konkrétně pomáhám. Naposledy to byl patnáctiletý Michal Tereska, který se vyrovnává s následky dětské mozkové obrny. Na jeho speciálně upravený vozík jsme přispěli částkou 210 tisíc korun. Láďa brzy oslaví osmnácté narozeniny a ke svému životu bude nezbytně potřebovat speciálně upravené auto. Na něj se budeme snažit částečně přispět.“

Ladislav Slapnička pak přiznává: „Na florbal do Benátek nad Jizerou se už moc těším, stejně jako na zážitek, když uvidím některé osobnosti přímo na palubovce. Momentálně hraju para florbal a para basket za pražské týmy. Trénovat mám možnost dvakrát v týdnu, o víkendech jezdím na ligová kola. Kromě toho mě čeká dvakrát až třikrát v týdnu rehabilitace a také posilovna.“ Momentálně studuje střední školu s maturitou, obor sociální činnost. „Teď momentálně jsem na léčebném pobytu v Jánských Lázních, kde se hodně soustředím na elektroakupunkturu, která mi pomáhá zlepšit můj zdravotní stav,“ dodal Ladislav Slapnička. Právě jeho přijedou podpořit v pátek 7. června do benátecké sportovní haly například olympijská vítězka Eva Adamczyková, herci Ladislav Hampl a Jiří Mádl a mnozí další. V sobotu 8. června pak třeba hokejisté Mladé Boleslavi a Liberce. Jejich vzájemný souboj tak bude vidět nejen na ledě při extraligových zápasech, ale tentokrát také na palubovce při florbale.