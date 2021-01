Podruhé v sezoně skončilo vzájemné utkání obou týmů těsnou výhrou Bolky. Tým kouče Petra Novotného urval na konci listopadu na půdě Bleků výhru 9:8 a dramatické to bylo i tentokrát.

„Neberu to ale tak, že to takhle dopadlo kvůli našemu nabitému programu. I když jsme s nimi hráli v Praze, tak ten průběh a výsledek byly podobné. Je to důkaz toho, že mladý tým, který postoupil loni do superligy, dělá ohromný pokrok, ti kluci jsou sebevědomí. Musím říct, že v některých momentech se na ně hezky koukalo,“ chválil sobotního soupeře kouč Bolky Petr Novotný.

Jeho tým měl sice výraznou střeleckou převahu, ale hosté prokázali fantastickou efektivitu v koncovce – z devíti střel vytěžili pět branek a úspěšnost zásahů gólmana Lukáše Bauera sestřelili pod hranici 50 procent.

Právě do Bauerovy klece padl úvodní gól duelu, už ve čtvrté minutě se pohotovou střelou prosadil Matěj Boček. Průběžné skóre ale ještě v první třetině dvěma brankami otočil Jakub Bína. V prostředním dějství sice na 2:2 vyrovnal Radek Hanák, pak se ale třikrát radovali domácí.

Vedení Boleslavi vrátil mladíček Jan Zoufalý, na kterého navázali Jakub Gruber a ve vlastním oslabení i Jiří Curney. Až pak se zase ke slovu dostali hosté, když chybu v domácí rozehrávce potrestal Matouš Burian. Po čtyřiceti minutách tak vedli domácí 5:3.

Ve třetí třetině sice Pražané po secvičené rozehrávce volného úderu snížili, když rychlou kombinaci zakončil Jan Kopecký, vzápětí ale domácím vrátil dvoubrankový náskok Daniel Šebek. Právě jeho trefa se nakonec ukázala být vítězná. Pět minut před koncem snížil Vojtěch Novotný na konečných 5:6 z pohledu svého týmu, srovnat už však hosté nezvládli.

„Jak zápas začal, tak nakonec také vypadal. Black Angels dobře rozehrávali pod naším tlakem, na útočné půlce byli efektivní v situacích jeden na jednoho, hráli jednoduchý tlak do branky. Nám to docela dělalo problémy, a protože jsme soupeře nedokázali zlomit a odskočit jim, tak byli stále sebevědomí,“ zhodnotil průběh utkání Novotný.

Jeho tým zapsal tento týden už třetí výhru ze tří zápasů, stále ale nemá hotovo. Další boj ho čeká už v neděli, opět doma a proti dalšímu soupeři z hlavního města – na závěr hektického týdne hostí Bolka mužstvo Královských Vinohrad.

Převýběr.cz Florbal MB – Black Angels 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

Branky: 10. Bína, 12. Bína, 31. Zoufalý, 34. Gruber, 37. Curney, 46. Šebek - 4. Boček, 28. R. Hanák, 38. Burian, 44. Kopecký, 56. Novotný. Rozhodčí: Müller a Novosad. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0.