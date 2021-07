„Tomáš pro nás bude rozdílovým hráčem. Za dobu, co jsem na Kladně, je společně s Filipem Ullmannem největší osobností a posilou, kterou přivádíme. Je to hráč, který naší útočnou kvalitu posune o level výš,“ je přesvědčen sportovní ředitel a trenér A-týmu Jan Pazdera, který Chrousta dobře zná právě ze svého působení v Boleslavi, ale nejen to.

Pazdera byl Chroustovým trenérem už v jeho dorosteneckém věku, když hrál za pražský SSK Future.

Proč se hvězdný útočník z nejvyšší soutěže stěhuje o patro niž do Kladna? Navíc když měl další nabídky? Důvodů je několik. A tím hlavním je čas, florbalu při zaměstnání architekta nechce věnovat víc než šest hodin denně. Chroust přitom dojížděl do Boleslavi přes celou Prahu, což mu zabralo dvě a půl hodiny. Do Kladna to bude mít o dost blíž. Navíc plánuje, že s některými dalšími borci z kádru Kanonýrů bude některé ryze kondiční tréninky absolvovat v hlavním městě.

Co se týče dalších nabídek, zvažoval je, ale rozhodl se pro kladenskou. „Nechtěl jsem jít někam, kde to budu mít lehčí. Vlastně díky popsaným věcem mohu florbalu dávat ještě víc. A když jsem se sešel s Honzou Pazderou, který mi nastínil zdejší projekt, tak se mi hodně zalíbil, protože to tu dělají na vysoké úrovni. Jsem si vědom, že Kladno je ambiciózní klub, který chce dělat florbal profesionálně,“ řekl Chroust na klubových stránkách.

Na skvělého hráče a perfektního profíka se těší také kouč Jan Pazdera, podle něhož je získání tak dobrého plejera pro klub dobrá vizitka. "V minulosti mělo Kladno řadu zvučných jmen, nicméně teď Tomáš přichází jako velký sportovec. Bere florbal vážně, i když má náročné zaměstnání architekta. Vždycky hledá cesty a způsoby, aby to zvládl kombinovat. Mám v něj absolutní důvěru a věřím, že ukáže herní kvality a přinese inspiraci pro naše mladé hráče,“ míní Pazdera.

Tomáš Chroust kromě osmi sezon v Mladé Boleslavi odehrál jednu ve Future a celkem nastřádal v Superlize 279 zápasů a připsal si 257 bodů (165 gólů a 92 asistencí). A byť teď minimálně rok stráví v 1. lize, tak věří, že svou obdivuhodnou superligovou bilanci brzy rozšíří. „Chci pomoct týmu k postupu,“ říká rázně.