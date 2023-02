Florbalový únor začal reprezentační přestávkou, během které se dospělý národní tým odehrál dva přípravné zápasy proti Švýcarsku a juniorský výběr do 19 let odehrál Polish Cup. Šest reprezentantů už se zpět zapojilo do boleslavského programu, ostatní se na pokračování Livesport Superligy připravovali kontinuálně.