Florbalisté Mladé Boleslavi v domácím zápase opět nadělovali: divákům radost, hostům míčky do branky.

Superliga: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FB Hurrican Karlovy Vary | Foto: Miloš Moc/Florbal Mladá Boleslav

Zatímco předchozí soupeři florbalistů Mladé Boleslavi si do České Lípy respektive Liberci odvezli patnáctigólový náklad, karlovarské soupeře Předvýběr pošetřil. Na východ Čech jim nabalil dvanáct kousků.

Nejspíš kdesi v myslích boleslavských hráčů mohlo být ukryté, že by bylo hezké zopakovat patnáctigólovou smršť jako v úvodních dvou zápasech superligové sezony. A také proti Karlovým Varům k tomu měla Bolka skvěle našlápnuto - po první třetině vedla 6:0 a po dalších dvou zásazích v úvodní minutě druhé dvacetiminutovky dokonce 8:0.

V dalších minutách ale domácí ze své kanonády výrazně slevili a soupeř ze západu Čech si nakonec odvezl ještě „přijatelnou“ porážku 4:12.

Zdroj: Youtube

„Výsledek je pro nás dobrý, dali jsme dvanáct gólů, ale co se týče výkonu, myslím, že bychom měli být o trochu lepší, konkrétně ve druhé a třetí třetině. V 21. minutě jsme vedli 8:0, ale zbývající část zápasu skončila 4:4. Je to něco, co budeme muset s hráči probrat. Přišli jsme trochu o koncentraci a pak není snadné ji získat zpátky. Mohli jsme přidat o dost víc ģolů. Hanuš byl v bráně velmi dobrý, i Vary mohly dát více gólů. Myslím, že pro diváky to bylo fajn utkání,“ zhodnotil utkání domácí kouč Joonas Naava.

Zdroj: Youtube

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FB Hurrican Karlovy Vary 12:4

Branky a nahrávky: 6. Tomašík (Zakonov), 8. Tomašík (Beneš), 8. Gruber (Zoufalý), 11. Punčochář (Beneš), 17. Sládek (Natov), 20. Delong (Zakonov), 21. Delong (Tomašík), 21. Natov (Sládek), 30. Gašparík (Tokoš), 55. Zoufalý (Sládek), 56. Delong (Tomašík), 59. Tomašík (Vařecha) - 38. Lebeda (Korbel), 40. Hozman (Klápa), 51. Klápa (Strachota), 56. Zahraj. Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 272.

Boleslav: Hanuš - Zakonov, Šebek, Punčochář, Suchánek, Zoufalý, Gruber, Eliáš - Delong, Tomašík, Vařecha - Sládek, Beneš, Natov - Bína, Gašparík, Tokoš - Koláčný, Bergman.

