/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rekordní základní část a série 25 výher? Vše je zapomenuto, výsledky z dlouhodobé fáze sezony se mažou, je tady play off. Držitel Prezidentského poháru z Mladé Boleslavi do něj vstoupí víkendovým domácím dvojzápasem proti Black Angels.

Mladá Boleslav začne play off s pražskými Black Angels. | Foto: Martin Flousek

Mezi posledním kolem základní části a sobotním vstupem do vyřazovací fáze byla dlouhá, téměř třítýdenní pauza. Boleslavští florbalisté ji dokázali využít naplno, poctivě ladili formu do bojů v play off.