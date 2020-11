Přesně po 46 dnech se florbalová Mladá Boleslav vrátí do Livesport Superligy. V pondělní dohrávce třetího kola nastoupí proti České Lípě. Ač jsou formálně domácím týmem Severočeši, hraje se v Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi.

V lednu letošního roku porazila Mladá Boleslav v derby Českou Lípu vysoko 8:0. | Foto: Miloš Moc

„Přeji si, abychom nastoupili v co nejkompletnější sestavě a abychom měli to správné nastavení, že se na florbal těšíme. Věřím, že když to splníme, tak to bude dobré utkání. Je to zápas v domácím prostředí, chceme ho stoprocentně vyhrát a chceme odejít s dobrým pocitem z předvedené hry,“ říká před utkáním trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.