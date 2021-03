Utkání se rozjíždělo pomalu. První gól dal sice už po dvou minutách domácí Martin Tokoš, který zakončoval po rozehrané standardce z brankoviště, to bylo ale na dlouhou dobu vše. V dalším průběhu vyrovnané první třetiny už se skóre neměnilo.

Posun ve skóre nepřinesla ani přesilovka domácího týmu v úvodu druhé části, pak už ale branky v síti Tatranu začaly přibývat. Činila se hlavně elitní lajna Boleslavi. Kapitán Natov se procpal až k brance a nesobecky posunul na Jakuba Bínu, který zblízka zvýšil na 2:0.

Vzápětí dostal Bína namazáno od střešovického obránce a přidal svůj už 34. gól v sezoně. Třetinu hrůzy pro Tatran završila osvědčená spolupráce tentokrát nahrávajícího Bíny a zakončujícího Jana Natova – 4:0 pro domácí.

„Do utkání jsme vstoupili vlažně, Tatran byl lepší. Ve druhé třetině ale na hřiště přišla jiná Boleslav. Docela rychle jsme potom zápas rozhodli,“ pochvaloval si trenér Boleslavi Petr Novotný zlepšený výkon svého týmu ve druhém dějství.

A tři branky zvládli domácí i ve třetí třetině, a to dokonce za pouhé tři a půl minuty. Dvěma rychlými brankami si pro hattrick dokráčel Martin Tokoš, už na 7:0 potom po pasu Krzyžanka navýšil nejproduktivnější boleslavský florbalista Jiří Curney, který vyhnal z branky střešovického gólmana Kříže.

Jeho náhradník Frühbauer už branku před domácími střelami uchránil. Zdálo se, že i na druhé straně se jeho skorojmenovci Bauerovi podaří zakončit zápas bez inkasovaného gólu. Od premiérového čistého konta v sezoně nakonec lídra gólmanských statistik dělilo pouhých dvaatřicet sekund, když čestný úspěch Pražanů zaznamenal těsně před koncem Petr Brautferger.

„Mrzí mě to, jasně. Je to už poněkolikáté, co se nám to takhle v poslední minutě povedlo. Ve finále to ale vlastně nic neznamená. Jsem rád, že se mi poslední dobou celkem daří, podávám stabilní výkony. Kluci taky výborně pracují do obrany,“ nedělal si ze ztráty čistého štítu těžkou hlavu Lukáš Bauer.

Konečné skóre 7:1 a zisk tří bodů Boleslavi bohatě stačí k velkému milníku. Byla to 24. výhra Bolky v řadě a znamenala šesté prvenství v základní části v historii klubu a páté v řadě! Zároveň Boleslav i potřetí získala Prezidentský pohár, který se nejlepšímu týmu dlouhodobé části sezony uděluje od ročníku 2018/19.

Základní část završí už jistý vítěz příští neděli, od 17 hodin se představí na palubovce otrokovických Panterů.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav – Tatran Teka Střešovice 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Tokoš (Šebek), 28. Bína (Natov), 31. Bína, 35. Natov (Bína), 41. Tokoš (Tomašík), 44. Tokoš (Šebek), 44. Curney (Krzyžanek) - 60. Brautferger (Havlas). Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Řehoř, Komárek – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tom. Chroust, Korych, Tad. Chroust.