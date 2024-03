Mladá Boleslav – Florbalisté Mladé Boleslavi vstoupili vítězně do letošního superligového play-off. Po dvou úvodních domácích zápasech čtvrtfinálové série vedou nad Libercem 2:0 na zápasy, když oba úvodní domácí zápasy zvládli vítězně.

Čtvrtfinále Superligy, 2. zápas: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC Liberec | Foto: Martin FLOUSEK / www.florbalmb.cz

Zatímco první úterní zápas skončil pohodovou výhrou 10:1, ve středu z toho bylo pořádné drama. Se šťastným koncem pro Boleslav, která tentokrát vyhrála těsně o gól 9:8.

„Zápas byl takový, jaký jsme ho očekávali. Trochu pomalý začátek na můj vkus, ale naštěstí jsme duel rozhodli už ve druhé třetině. Výborná atmosféra nám moc pomohla a doufám v ní i ve středu,“ hlásil po úterní výhře finský kouč Boleslavi Joonas Naava.

Martin Tokoš jej pak doplnil: „Měli jsme trochu nervózní start, ale úvodní dvě branky nám v sebevědomí dost pomohly. Ve druhé třetině jsme ten zápas rozhodli. Jsem moc rád, že mohli do utkání zasáhnout i naši mladíci a vyzkoušeli si zápas play-off.“

Zdroj: Youtube

To ve středu už na zkoušení čas moc nebyl. Liberec proti úterku neskutečně kousal a bylo to drama až do posledních vteřin. Liberec v podstatě po celou dobu zápasu vedl, v jeho polovině dokonce 4:1. Boleslav se ale hnala za vyrovnáním a v čase 42:25 šla zásluhou Patrika Suchánka poprvé do vedení 6:5. Liberec ale nesložil zbraně a osm minut před koncem už to zase bylo 7:6 pro hosty.

Zdroj: Youtube

Drama vrcholilo. Bolka si po gólech Delonga a Tomašíka vzala vedení zpět, ale opět o něj přišla. Hosté při hře bez brankáře 58:51 srovnali na 8:8. Trvalo to ale pouze 17 vteřin, kdy padl vítězný gól. Milan Tomašík se prohnal kolem Filipa Smutného, nacpal se před Chlada a přenechal míček Martinu Tokošovi, jemuž stačilo trefit odkrytou bránu.

Předvýběr.CZ Florbal MB - FBC Liberec 10:1

Branky: 7. Vařecha (Besta), 13. Zoufalý (Bína), 24. Tokoš, 31. Bína (Gašparík), 32. Delong (Besta), 37. Zoufalý (Bína), 37. Tomašík (Šebek), 39. Sládek (Bína), 58. Šourek (Suchánek), 60. Tokoš (Bergman) - 23. Pařízek (Smutný).

Předvýběr.CZ Florbal MB - FBC Liberec 9:8

Branky a nahrávky: 19. D. Beneš, 31. D. Beneš (Delong), 32. Tokoš, 34. Tomašík (Suchánek), 34. D. Beneš (Besta), 43. Suchánek (Tokoš), 56. Delong (Suchánek), 58. Tomašík (Besta), 60. Tokoš (Tomašík) – 5. Wiener (Ferdan), 16. Ferdan (Wiener), 23. Korych (Jak. Kopecký), 30. Rozkovec (F. Kučera), 33. Jak. Kopecký (Smutný), 48. Wiener (Faksa), 53. Stýblo (Korych), 59. Ferdan (Smutný).