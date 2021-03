Boleslav před začátkem zápasu konečně převzala Prezidentský pohár pro nejlepší tým základní části. Tato trofej se ve florbale uděluje teprve třetí sezonu, a i potřetí putuje do města automobilů.

Hosté z Prahy se ale ani po tomto připomenutí domácí suverenity nezalekli a začali zostra. Poměrně rychle je ale přibrzdily dva slepené góly Komárka a Šebka. Pak Boleslav nevyužila přesilovku, ale těsně po jejím skončení navýšil Suchánek a po zásahu Bíny se do kabin šlo za stavu 4:0.

A gólová produkce gradovala – v prostřední části napadalo celkem osm branek. Po dalším navýšení domácího vedení se ve 26. minutě konečně zaradovali i hosté, když Hromada snížil na 1:6 z jejich pohledu.

Domácí ale bleskově přidali další tři trefy. Black Angels kontrovali střelami Hanáka a Bočka, po čtyřiceti minutách ale na boleslavské půdě ztráceli vysoko 3:9.

Zdroj: Český florbal

Zkraje třetí třetiny se dotáhli zásluhou Obuškeviče a Bočka na ztrátu 5:9, pak se ale zase rozjel domácí brankostroj. I díky třem přesilovkovým trefám po pětiminutovém trestu pro hostujícího Krále Bolka utekla do vedení 14:5.

Pak ještě jednou snížili Pražané po zásahu Hanáka, skóre ale definitivně završili Natov a v přesilovce Tomašík.

Právě Milan Tomašík byl nakonec vyhlášen mužem zápasu s bilancí 3+2. Stejnou měrou přispěl k vysoké výhře kapitán Natov, hattrick zaznamenal i Komárek, a o sedmibodové explozi Curneyho už zmínka padla.

„To, co se na hřišti stalo, se asi očekávalo. Black Angels předvedli hru, která je jim vlastní. Zápas jsme zvládli, dávali jsme góly, kontrolovali jsme to. Myslím, že už ve druhé třetině bylo rozhodnuto. Mrzí mě jen, že jsem nezvládl emoce a vytvořil jsem na střídačce a v týmu poměrně špatnou atmosféru. Reagoval jsem na hráče Black Angels, kteří si to vůbec nezaslouží. To je pro mě taková kaňka. Jinak v sérii vedeme 1:0, a to, jaký byl výsledek, už vůbec nic neznamená. Myslím, že nás čekají zajímavé zápasy plné emocí,“ zhodnotil obrázek prvního duelu trenér vítězného týmu Petr Novotný.

Druhý zápas se hraje znovu v Boleslavi hned v neděli, a to od 14:30 před kamerami České televize.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav – Black Angels 16:6 (4:0, 5:3, 7:3)

Branky a nahrávky: 3. Komárek (Tom. Chroust), 5. Šebek (Tomašík), 9. Suchánek (Tomašík), 16. Bína (Curney), 21. Tomašík (Šebek), 22. Komárek (Řehoř), 26. Krzyžanek (Curney), 28. Tomašík (Šebek), 30. Natov (Curney), 47. Natov (Curney), 49. Curney (Bína), 51. Šebek (Suchánek), 51. Curney (Natov), 51. Komárek (Bína), 56. Natov (Curney), 58. Tomašík (Natov) - 26. Hromada (Renčín), 30. T. Hanák (Bauman), 34. M. Boček (Renčín), 42. Obuškevič (Král), 46. J. Boček (M. Boček), 54. T. Hanák. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 0:3, navíc Král (Black Angels) 5 minut. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Mladá Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Řehoř, Komárek – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tom. Chroust, Hemerka, Tad. Chroust.