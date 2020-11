Takhle by to šlo! Boleslavští florbalisté se po dlouhých 46 dnech vrátili do superligového kolotoče ve velkém stylu, Českou Lípu porazili jednoznačně 10:2. Útočník Jiří Curney navíc stanovil nový rekord ligy.

Florbalisté Mladé Boleslavi porazili Českou Lípu 10:2. | Foto: Miloš Moc

„Myslím, že jsme do toho vstoupili s chutí. Možná jsme malinko čekali, co za obranu na nás Lípa připraví. Bylo to hlavně o dobývání obrany a o tom, kdy to zlomíme výsledkově. Bylo tam dost nepřesností, možná zbytečně moc emocí, ale to jsem docela čekal. Důležité vítězství, dost branek,“ zhodnotil duel boleslavský trenér Petr Novotný.