Šlágr 22. kola na poslední chvíli měnil termín. Ze soboty se posouval na neděli, čímž Boleslav vyšla soupeři vstříc, aby mohl nasadit kompletní kádr po sobotním vypršení karanténních opatření některých hráčů.

I díky tomu měl zápas top kvalitu, hrálo se v tempu, bez zbytečných prostojů a také tvrdě.

Hosté odehráli solidní první třetinu, odskočili díky trefám Tomáše Chrousta se Suchánkem a určitě by byli velmi spokojení, nebýt inkasované branky v čase 19:58 z čepele Delonga, který už pálil trochu v tísni.

Boleslav podala soustředěný výkon, v rychlém sledu se ve druhé třetině prosadili Tokoš a podruhé Tomáš Chroust a na Gattnarovu pěkně umístěnou ránu odpověděl Bína skórující na 5:2.

Vítkovice zkoušely s výsledkem hnout a při přesilovce v polovině třetí třetiny vylepšily početní výhodu odvoláním gólmana. Místo snížení však boleslavský Bína těsně po návratu Zakonova z trestné lavice doběhl k odkryté brance pro šestý boleslavský gól.

Ke hře v šesti se domácí vrátili po time-outu z 55. minuty a dvěma zásahy Gattnara s Hubálkem zdramatizovali závěr. Vedení 6:4 už ale Boleslav udržela a vybojovala si posun na první místo průběžného pořadí Livesport Superligy. Vede o tři body právě před Vítkovicemi.

Vítězná série Boleslavi už trvá osmnáct superligových zápasů. Do konce základní části jich zbývá odehrát sedm.

„Byl to pro nás vlastně první zápas po třech týdnech, dvou víkendech. Byla vidět pauza. Dělali jsme hodně technických chyb, dostali jsme tři góly po našich minelách,“ pravil vítkovický kouč Pavel Brus. „Nechci říct, že bychom jim to dali, ale nebylo to ani úplně OK z naší strany.“

Trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný mluvil o opatrném utkání: „Čekali jsme na chyby Vítkovic a snažili jsme se je trestat. Na útočné polovině jsme chtěli být co nejjednodušší. To se nám vyplatilo. Vítkovice měly velké šance, hrály často v šesti, ale samotný zápas byl takový, jaký jsme si ho představovali. Mohli jsme být o něco produktivnější, protože šancí bylo vážně hodně. Pro nás jde o důležité vítězství.“

1. SC TEMPISH Vítkovice - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Delong (Šindler), 36. R. Gattnar (Delong), 56. R. Gattnar, 58. Hubálek (Hájek) - 3. Tom. Chroust, 11. Suchánek (Tomašík), 31. Tokoš (Šebek), 32. Tom. Chroust (Zakonov), 36. Bína, 51. Bína. Rozhodčí: Vašíček, Kačer. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Bauer - Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek - Bína, Curney, Natov Tokoš, Tomašík, Šebek - Tom. Chroust, Řehoř, Tad. Chroust.