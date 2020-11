„Cítím z týmu, že je moc dobře, že se začalo hrát. Čekají nás Black Angels v jejich novém prostředí, kde jsme nikdy nehráli. Mají tým plný talentovaných hráčů, a i vzhledem k tomu, že nás hned v pondělí čeká zápas s Chodovem, budeme chtít odcházet s co nejlepším pocitem,“ řekl pro klubový web trenér týmu Petr Novotný.

V lize se proti sobě Boleslav a Black Angels postavili jen dvakrát. A oba zápasy v minulé sezoně vyhrála s přehledem Boleslav. Doma soupeře rozstřílela 13:5 a venkovní zápas ovládla 9:2. V aktuální sezoně jsou „Blaci“ zatím na sedmé příčce s devíti body a vyrovnanou bilancí tří výher a tří porážek. Nedělní střetnutí obou týmů začíná v 16 hodin.

A hned o den později jde Bolka do akce znovu. Tentokrát se představí na domácím hřišti, v pondělí od 19:30 přivítá v boleslavské hale Chodov. Celek z pražského Jižního Města byl loni jediným, kdo dokázal Boleslavi sebrat body v obou vzájemných zápasech. Doma ji porazil 4:3 a na její půdě sice padl stejným skóre, ale až po nájezdech.

„Dobývání jejich obrany a kontrola jejich rychlých brejků nám dlouhodobě dělá problémy. Jelikož ale půjde už o třetí zápas po vynucené přestávce, věřím, že budeme mít dostatek sebevědomí a energie, abychom Chodov přehráli,“ uvedl Novotný.

A že jde o náročnou výzvu, to si uvědomují i jeho svěřenci. „Čeká nás silný soupeř z Chodova. Je asi dobře, že před tím máme Black Angels, takže se možná stihneme trošku víc rozehrát,“ přemítal po výhře nad Českou Lípou brankář Bolky Lukáš Bauer.

Na jeho slova navázal ofenzivní tahoun Středočechů Jiří Curney: „Po dlouhé době budeme hrát takhle dva zápasy po sobě. Vůbec nedokážu říct, co od toho čekat, dlouho se nehrálo. Musíme to ale zvládnout. Každý bod i každý zápas je pro nás teď důležitý – i proto, abychom se už rozehráli do nějaké formy.“