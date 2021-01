Do sobotního utkání v Ostravě vstoupila Bolka velmi slušně a už po sedmi minutách vedla o dvě branky. Na trefy obránců Jana Řehoře a Filipa Zakonova navíc ve druhé části navázal další bek Patrik Suchánek.

Pak už začali hrát i Ostravané. Lukáše Bauera sice poprvé překonali až po 34 minutách hry, když se z dorážky prosadil Dominik Eichner, pak ale dokázali stav utkání otočit. Během necelých pěti minut zkraje třetí třetiny dali tři góly a rázem vedli 4:3. Náskok však udrželi jen ani ne minutu, o srovnání se druhým zásahem v utkání zasloužil Jan Řehoř.

Tři minuty před koncem domácímu FBC vrátil vedení Eichner. Trenér Boleslavi Petr Novotný zareagoval oddechovým časem a sáhl ke hře bez brankáře. Risk s power play přinesl kýžené srovnání, poslal utkání do prodloužení Jiří Curney. V nastaveném čase hosté rozhodli, únik po pravém křídle zakončil přesnou ranou Milan Tomašík a vystřelil svému týmu bod navíc.

„Se dvěma body musíme být spokojení, protože se zápas nevyvíjel dobře a museli jsme otáčet. Ostrava je týmem, který je silný v brejcích a má dobrého gólmana, což se přesně potvrdilo. Gólman je dlouho držel, ostravská produktivita byla taky úctyhodná,“ zhodnotil náročné utkání trenér vítězného manšaftu Petr Novotný.

To v neděli to byla úplně jiná. Boleslavští poprvé v sezoně změřili síly s Otrokovicemi a neměli se soupeřem ze Zlínska žádné slitování – už první třetinu vyhráli rozdílem 8:0! Přitom střelecký poměr 14:8 svědčil o tom, že to rozhodně nebyla úplně jednostranná záležitost.

Po osmigólovém výprasku během úvodních dvaceti minut odstoupil ze hry gólman Panterů Zdeněk Raška. Jeho náhradník Kevin Majrich dokázal příval branek trochu přibrzdit, ve druhé části kapituloval čtyřikrát. Mezi třetí a čtvrtou boleslavskou branku (tedy jedenáctou a dvanáctou celkově) se vešel i čestný zásah hostujícího Františka Vykopala.

Třetí třetina už byla vyrovnaná, na střely to bylo 10:9 pro Bolku a na góly 1:1. Brankový účet favorita uzavřel ve vlastním oslabení Tomašík, byl to jeho třetí gól a čtvrtý bod v utkání. Definitivní podobu dal výsledku svým druhým zásahem Vykopal.

Bolka tak smetla Otrokovické jednoznačným rozdílem, sestřelila je na poslední místo tabulky a sama drží krok s vedoucími Vítkovicemi. Na lídra superligy sice ztrácí devět bodů, má ale tři utkání k dobru.

„Chtěli jsme to zlomit hned na začátku, aby to nemělo zase tak dramatickou koncovku. Nějaké góly tam napadaly, pak jsme byli ve větší pohodě. Hattrick mě samozřejmě potěšil, kterého hráče taky ne… Letos jsem toho zatím moc neodehrál, nějak se do toho dostávám, je to na dobré cestě,“ řekl po zápase dobře naložený Milan Tomašík.

A spokojený byl i trenér Petr Novotný: „Přistoupil jsme k tomu výborně, rychle jsme rozhodli, a i zbytek jsme odehráli kvalitně, bez nějakého výpadku.“ Jeho tým odehraje další zápas zase až o víkendu – v sobotu se představí na hřišti pražských Bohemians.

FBC ČPP Ostrava – Předvýběr.cz Florbal MB 5:6 po prodl. (0:2, 1:1, 4:2 – 0:1)

Branky: 35. Eichner, 43. Šubert, 46. Sládek, 47. Malajka, 57. Eichner – 5. Řehoř, 7. Zakonov, 28. Suchánek, 48. Řehoř, 59. Curney, 64. Tomašík. Rozhodčí: K. Sojka a T. Sojka. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0.



Předvýběr.cz Florbal MB – HU-FA Panthers Otrokovice 13:2 (8:0, 4:1, 1:1)

Branky: 1. Natov, 1. Tomašík, 5. Tomašík, 8. Tokoš, 9. Curney, 10. Zakonov, 14. Curney, 15. Komárek, 22. Šebek, 31. Bína, 31. Tokoš, 36. Řehoř, 43. Tomašík – 34. Vykopal, 52. Vykopal. Rozhodčí: Bališ a Varga. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0.